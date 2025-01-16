ГАП «Ресурс» купила доли в сельхозпредприятиях Саратовской области

Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев считает, что на фоне складывающейся экономической конъюнктуры просматривается тренд на то, что в этом и следующем годах земельные активы будут иметь тенденцию к консолидации в руках крупных игроков. Этот процесс, продолжает он, подкрепляется позицией банков-кредиторов агрокомпаний: они будут стремиться передать проблемные активы более эффективным владельцам.
ГАП «Ресурс» по итогам 2023 года, по данным Национального союза птицеводов, занимала первое место по производству мяса бройлеров в стране, выпустив 1,04 млн т в живом весе. Также агрохолдинг занимается растениеводством, производством баранины, выпускает колбасы и другие мясные изделия, растительные масла, молочные продукты, пищевые куриные яйца и меланж.
Управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова говорит, что в той или иной мере консолидация на рынке идет постоянно, интерес к сельхозактивам со стороны непрофильных инвесторов также сохраняется на фоне ограниченных возможностей инвестиций в другие страны и ухода иностранных компаний. «Но пока трудно оценить, насколько ярко выраженной будет эта тенденция», — добавляет Романова.
Крупные холдинги сейчас уже не интересуются маленькими фермерскими хозяйствами, поскольку трудозатраты и на проведение сделки, и на интеграцию нового актива в действующий бизнес почти не зависят от его размера, продолжает она. Но, по словам Романовой, небольшие предприятия вызывают интерес у более крупных хозяйств — они выкупают земли у фермеров, которые либо не выдерживают текущую финансовую нагрузку, либо хотят выйти из бизнеса. «”Средние” игроки консолидируют более или менее интересный пакет и предлагают его более крупным холдингам, которым интересна не 1 тыс. га или хотя бы 10 тыс. га. В Черноземье — и 5 тыс. га. Такое уже было», — прокомментировала Романова «Агроинвестору».
В последние годы в растениеводстве наблюдается снижение рентабельности, и, по данным АКРА, по итогам 2024 года она может упасть до 20-25%, что является минимальным показателем с 2019 года, говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. «Это связано с падением внутренних и мировых цен на зерно из-за рекордных урожаев, а также ростом затрат на производство вследствие санкций и других факторов», — поясняет он. По мнению Кабакова, в условиях снижения рентабельности растениеводства процесс консолидации на рынке сельхозземель может ускориться, так как крупные агрохолдинги стремятся увеличить свои земельные банки для повышения эффективности и снижения издержек. По мнению экспертов, укрупнение хозяйств может помочь смягчить падение рентабельности в отрасли.
«Увеличение спроса на сельхозземли со стороны крупных игроков может привести к росту цен на эти активы. Тем не менее, учитывая снижение рентабельности растениеводства, потенциальные покупатели будут стремиться к более взвешенной оценке стоимости земель, чтобы обеспечить окупаемость инвестиций», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору». Таким образом, влияние консолидации на цены сельхозземель будет зависеть от баланса между спросом со стороны агрохолдингов и экономической эффективностью использования приобретенных земель, считает он. «Сельское хозяйство остается интересным объектом для вложений», — уверена Романова. По мнению эксперта, если у продаваемого предприятия нет проблем с документами, то цена на него вряд ли снизится, за исключением срочных сделок. Кроме того, сейчас покупатель обращает внимание не только на земли и ее площади, но и на технику, наличие трудовых ресурсов — эти факторы теперь тоже влияют на стоимость сделки.
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