ГАП «Ресурс» купила доли в сельхозпредприятиях Саратовской области

Сельское хозяйство остается интересным объектом для вложений Pixabay

(по даннымна май 2024 года, входила в топ-20 владельцев сельскохозземель с 340 тыс. га.) в конце декабря приобрела по 30% в четырех юрлицах, зарегистрированных в Саратовской области и принадлежавших местным бизнесменам — ООО «Клин-2002», ООО «Белопольское», ООО «Садко» и ООО «Аверо», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ЕГРЮЛ. По словам собеседника издания в агроиндустрии, общая стоимость всех приобретенных активов может составить 7-10 млрд руб., если весь их земельный банк — 150 тыс. га — вошел в сделку. Источник издания считает, чтоможет попытаться консолидировать 100% долей в приобретенных юрлицах, как только получит одобрение от Федеральной антимонопольной службы, но ведомство пока не получало соответствующее ходатайство.

Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев считает, что на фоне складывающейся экономической конъюнктуры просматривается тренд на то, что в этом и следующем годах земельные активы будут иметь тенденцию к консолидации в руках крупных игроков. Этот процесс, продолжает он, подкрепляется позицией банков-кредиторов агрокомпаний: они будут стремиться передать проблемные активы более эффективным владельцам.



ГАП «Ресурс» по итогам 2023 года, по данным Национального союза птицеводов, занимала первое место по производству мяса бройлеров в стране, выпустив 1,04 млн т в живом весе. Также агрохолдинг занимается растениеводством, производством баранины, выпускает колбасы и другие мясные изделия, растительные масла, молочные продукты, пищевые куриные яйца и меланж.

Управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова говорит, что в той или иной мере консолидация на рынке идет постоянно, интерес к сельхозактивам со стороны непрофильных инвесторов также сохраняется на фоне ограниченных возможностей инвестиций в другие страны и ухода иностранных компаний. «Но пока трудно оценить, насколько ярко выраженной будет эта тенденция», — добавляет Романова.



Крупные холдинги сейчас уже не интересуются маленькими фермерскими хозяйствами, поскольку трудозатраты и на проведение сделки, и на интеграцию нового актива в действующий бизнес почти не зависят от его размера, продолжает она. Но, по словам Романовой, небольшие предприятия вызывают интерес у более крупных хозяйств — они выкупают земли у фермеров, которые либо не выдерживают текущую финансовую нагрузку, либо хотят выйти из бизнеса. «”Средние” игроки консолидируют более или менее интересный пакет и предлагают его более крупным холдингам, которым интересна не 1 тыс. га или хотя бы 10 тыс. га. В Черноземье — и 5 тыс. га. Такое уже было», — прокомментировала Романова «Агроинвестору».



В последние годы в растениеводстве наблюдается снижение рентабельности, и, по данным АКРА, по итогам 2024 года она может упасть до 20-25%, что является минимальным показателем с 2019 года, говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. «Это связано с падением внутренних и мировых цен на зерно из-за рекордных урожаев, а также ростом затрат на производство вследствие санкций и других факторов», — поясняет он. По мнению Кабакова, в условиях снижения рентабельности растениеводства процесс консолидации на рынке сельхозземель может ускориться, так как крупные агрохолдинги стремятся увеличить свои земельные банки для повышения эффективности и снижения издержек. По мнению экспертов, укрупнение хозяйств может помочь смягчить падение рентабельности в отрасли.



«Увеличение спроса на сельхозземли со стороны крупных игроков может привести к росту цен на эти активы. Тем не менее, учитывая снижение рентабельности растениеводства, потенциальные покупатели будут стремиться к более взвешенной оценке стоимости земель, чтобы обеспечить окупаемость инвестиций», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору». Таким образом, влияние консолидации на цены сельхозземель будет зависеть от баланса между спросом со стороны агрохолдингов и экономической эффективностью использования приобретенных земель, считает он. «Сельское хозяйство остается интересным объектом для вложений», — уверена Романова. По мнению эксперта, если у продаваемого предприятия нет проблем с документами, то цена на него вряд ли снизится, за исключением срочных сделок. Кроме того, сейчас покупатель обращает внимание не только на земли и ее площади, но и на технику, наличие трудовых ресурсов — эти факторы теперь тоже влияют на стоимость сделки.





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