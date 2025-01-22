Госдума одобрила ужесточение перевод сельхозземель в другие категории

Площади сельхозземель уменьшились с 638 млн га в 1990 году до 244 млн га в 2024-м Pixabay

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий возможности региональных властей переводить земли сельхозназначения в другие категории. Документ предусматривает введение системы «двух ключей»: принятие регионами таких решений будет возможно только с согласия Минсельхоза, тогда как сейчас они вправе делать это самостоятельно. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что нововведение необходимо для сокращения злоупотреблений со стороны региональных органов власти и для того, чтобы избежать дальнейшего уменьшения площади сельхозземель, которая снизилась с 638 млн га в 1990 году до 244 млн га в 2024-м.



Как отметил в своем заключении на проект думский комитет по аграрным вопросам, с учетом того, что примерно половина участков, переведенных из категории сельхозземель, по данным Минсельхоза, не освоена, «можно предположить, что в ряде случаев такие переводы были избыточны». В комитете полагают, что продолжение выбытия сельхозземель из производства ставит под угрозу выполнение поручения президента об увеличении к 2030 году объема производства продукции АПК не менее чем на 25%, пишет «Коммерсантъ».



При этом, по словам председателя аграрного комитета Владимира Кашина, ко второму чтению планируется уточнить порядок принятия решений о переводе земель сельхозназначения в иные категории. Для этого (если речь не идет о федеральных землях) будет приниматься региональный закон с учетом позиции Минсельхоза. Ко второму чтению должно быть предусмотрено и вхождение этого ведомства в перечень госорганов, согласующих документы территориального планирования при включении сельхозугодий в границы населенных пунктов. Также Минсельхоз получит полномочия по установлению границ сельхозугодий, ограничений на изъятие и перевод сельхозугодий в земли иных категорий для добычи полезных ископаемых (за исключением случаев, когда это необходимо для реализации приоритетных инфраструктурных проектов).



Управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова говорит, что



для увеличения ввода в оборот залежных земель нужна не только система «двух ключей». Так, объясняет она, в категорию населенных пунктов были переведены значительные территории сельскохозяйственных земель, но это обычно происходит в регионах, близких к Москве, для их дальнейшей застройки. При этом, продолжает Романова, злоупотребления на местах бывают: порой органы местного самоуправления, утверждая правила землепользования и застройки, отдавали обрабатываемые сельхозземли под застройку. По ее словам, обычно такие земли находились в долевой собственности, а ее собственники не оформили все документы в Росреестре, и местные органы власти не учитывали реальную ситуацию на месте, переводя территории из одной категории в другую. Но в практике Романовой подобные случаи заканчивались тем, что в итоге земли возвращали в категорию сельскохозяйственных.



Детали подобных ситуаций лучше видны на местах, а не из федерального центра, поэтому вопрос — поможет ли нововведение избежать аналогичных ситуаций, рассуждает Романова. Кроме того, по ее мнению, подобные изменения должны полностью регулироваться законом, а не постановлениями правительства, о принятии которых ко второму чтению говорили в Госдуме. «Я думаю, что это не та ситуация, которую нужно регулировать постановлениями правительства — это должно быть закреплено более подробно и в федеральном законодательстве», — прокомментировала «Агроинвестору» Романова.



Она также обращает внимание на то, что в пояснительной записке к законопроекту указывается, что площади земель сельхозназначения, не предоставленных в пользование и включенных в состав земель фонда перераспределения, составляют 42,3 млн га (в собственности субъектов — 11,3 млн га, в муниципальной — 17,9 млн га). «Я бы акцентировала внимание на этом вопросе», — говорит она, добавляя, что постановление правительства, разрешающее брать земли в аренду без торгов для импортозамещения в области семеноводства и др., прекратило свое действие в 2024 году, и кабмин его не продлевал. «Хотя заинтересованные в этом сельхозпредприятия, фермеры были. Они готовы брать даже не очень хорошие земли и работать с ними», — подчеркивает Романова. В целом внимания заслуживает получение различных льгот на земли, поскольку зачастую добиваться их приходится через суд из-за позиции региональных властей. «С учетом того, что Минсельхоз не всегда может знать ситуацию на местах, я предполагаю, что отказов будет довольно много — чиновники порой боятся принять окончательное решение, и им проще отказать, чтобы потом вопрос решал суд», — заключила Романова.



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