Национализированный концерн «Покровский» перешел в частную собственность

Концерн «Покровский» был передан во временное управление Росимущества в октябре 2023 года Концерн «Покровский»

«Агрокомплекс Лабинский» - управляющая компания национализированного концерна «Покровский», сменил владельца. Новым владельцем стало ООО «Мегатэк», 99% которой принадлежит ООО «БФ Прямые инвестиции», следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Собственники «БФ Прямые инвестиции» в ЕГРЮЛ не раскрываются, до марта 2022 года компанией владела дочерняя структура ВТБ — ООО «Бизнес-финанс».



В августе прошлого года Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства активов Андрея Коровайко — основателя концерна «Покровский». Соответчиком по делу выступал его партнер по бизнесу Аркадий Чебанов. По версии надзора, в основу бизнеса Коровайко легли коррупционные доходы, полученные им во время работы в аппарате полпреда президента в Южном федеральном округе в 2001—2004 годах. Прокуроры настаивали, что государству должно отойти 51 предприятие холдинга на Кубани и Ростовской области с земельным банком более чем 242 тыс. га кадастровой стоимостью 67 млрд руб. Позднее Генпрокуратура уточнила требования, обновленная версия иска включала 92 подконтрольных концерну предприятия.



Концерн «Покровский» был передан во временное управление Росимущества по решению Лабинского городского суда Краснодарского края в октябре 2023 года. Управляющей компанией для предприятий концерна стало ООО «Агрохолдинг Лабинский». 5 декабря прошлого года гендиректором компании был назначен Алексей Скоробогатов. На тот момент на фоне многолетнего корпоративного конфликта в ряде предприятий концерна была критическая ситуация с ликвидностью и поставками, были обнаружены серьезные проблемы с земельным банком: половина земель находилась в аренде, и пайщики отказывались продлять договоры аренды, так было утеряно свыше 20 тыс. га, еще 20 тыс. га оказались непригодны для пашни, ранее рассказывал он «Агроинвестору».



Также, по словам Скоробогатова, в процессе инвентаризации было обнаружено, что часть имущества, которая значится на балансе предприятий, утрачена, на протяжении многих лет компании не проводили списания, а производственные активы требуют модернизации. Управляющая команда «Лабинского» сосредоточилась на повышении эффективности существующего бизнеса, отмечал Скоробогатов.



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