Национальный интерес к АПК. Какие компании отрасли и как перешли под управление Росимущества или были национализированы

Т. Соколовская

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

За прошедший год ряд крупных компаний АПК — как с иностранным участием, так и принадлежащие российским бизнесменам — перешли во временное управление Росимущества или были национализированы. Все они продолжают стабильно работать и, очевидно, в перспективе сменят владельцев. Однако к механизму и логике изъятия активов иногда возникают вопросы, что может останавливать потенциальных инвесторов

После начала СВО в феврале 2022 года многие иностранные компании решили уйти из России. Чтобы поддержать экономику страны и сохранить рабочие места, «Единая Россия» предложила пакет мер, в частности позволяющих вводить внешнее управление по суду в организациях, где не менее 25 % принадлежит иностранным лицам из недружественных государств, если они прекращают работу в России. 25 апреля 2023 года президент Владимир Путин подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом». Документ «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» разрешил назначать Росимущество временным управляющим работающих в стране зарубежных активов. За прошедший год под его временное управление в том числе перешли несколько крупных компаний АПК. При этом власти не раз подчеркивали, что о национализации предприятий речи не идет. А вот те агрохолдинги, в которых Генпрокуратура обнаружила нарушения в ходе приватизации или незаконное участие в бизнесе депутатов и чиновников, перешли в собственность Российской Федерации.

Изъятие по иску или управление по указу

Минфин планирует продать изъятые в доход государства активы, такие задачи поставлены перед Росимуществом, сказал глава ведомства Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. «Не держать, не управлять, нам не нужна такая система», — подчеркнул он. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что это не самое главное, важнее — кто будет покупать эти активы, если не будут восстановлены «основополагающие вещи», связанные с доверием к госинститутам.