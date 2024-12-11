Объем рынка M&A в АПК по итогам года снизится на 12%

Средний размер сделки в этом году составит около $53 млн Pixabay

Объем рынка M&A в АПК по итогам 2024 года снизится на 12% и составит около $3 млрд, оценил в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов. «Рынок мог упасть и сильнее, но его поддержали крупные сделки, в первую очередь продажа компании «Прогресс» (Липецкая область) структурам Владимира Лисина, — рассказал он. — Почти половину рынка составили три самые крупные сделки. Количество сделок по итогам 2024 года ожидается на уровне 57 (снижение на 26% относительно прошлого года). Средний размер сделки составит около $53 млн. Количество сделок по выходу иностранцев при этом снизится вдвое — с 11 до шести сделок».



По словам Шумова, в 2024 году самыми активными покупателями были ГАП «Ресурс» (четыре сделки на сумму $92 млн), «Деметра-Холдинг» (две сделки на $91 млн), «Черкизово» (две сделки на $65 млн) и «Черноголовка» (две сделки на $31 млн). Самыми крупными сделками эксперт назвал покупку компании «Прогресс» структурами Владимира Лисина (ее оценочная стоимость — $755 млн), приобретение «Балтики» компанией ВГ «Инвест» (оценочная стоимость — $340 млн) и покупка группы компаний «Агро-Белогорье» агрохолдингом «Русагро» (оценочная стоимость — $300 млн).



«В 2025 году ожидается дальнейшее снижение рынка M&A, что будет продиктовано высокой ключевой ставкой ЦБ и изменениями в налоговом законодательстве, — считает Шумов. — При этом поддержку рынку может оказать возможная продажа активов, которые находятся под управлением Росимущества: «Макфа», «Ариант», «Главпродукт», «АгроТерра» и концерна «Покровский».

Продолжится дальнейшая консолидация рынка, ожидается, что больше сделок будет в отрасли растениеводства. Также сохранится тренд по покупке активов на Дальнем Востоке и Сибири».



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