Carlsberg Group договорилась о продаже «Балтики»

Сделка может быть закрыта до конца года «Балтика»

Датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group договорился с частными инвесторами о продаже российского бизнеса, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Сделка согласована комиссией правительства по иностранным инвестициям, утверждает один из них. Другой собеседник издания говорит, что сделку планируется закрыть до конца года. Два источника утверждают, что одним из инвесторов является президент «Балтики» Таймураз Боллоев, который в декабре прошлого года предлагал национализировать компанию.



2 декабря президент Владимир Путин своим указом вывел «Балтику» из-под временного управления Росимущества, которому компания была передана в июле 2023-го — вскоре после того, как Carlsberg подписала соглашение о продаже российского бизнеса. Покупатель тогда не раскрывался. В Carlsberg отмечали, что сроки завершения сделки «остаются неопределенными», так как она должна пройти процесс одобрения со стороны российских правительственных и регулирующих органов. После публикации указа президента Carlsberg Group признавала, что перспективы процесса продажи «крайне неопределенны».



«Балтика» вошла в состав Carlsberg Group в апреле 2008 года. В марте 2022-го концерн объявил о приостановке продаж пива Carlsberg в России, а также о прекращении инвестиций, экспорта и рекламы, а позднее — об уходе с российского рынка. В апреле того же года сообщалось, что холдинг ведет переговоры о продаже своего российского бизнеса с группой компаний «Черноголовка» и израильской CBC Group. Источники «Коммерсанта» говорили, что российский бизнес Carlsberg может быть продан совместному бельгийско-турецкому предприятию AB InBev Efes. Стоимость бизнеса Carlsberg в России тогда оценивали почти в $2,93 млрд.



В начале октября 2023-го датский концерн сообщил, что расторгает с «Балтикой» лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды, назвав этот шаг ответом на передачу активов Росимуществу. «Мы пришли к выводу, что сейчас не видим пути для переговоров по выходу с российского рынка. Мы отказываемся от того, чтобы нас принуждали к сделке на неприемлемых условиях, оправдывая незаконное поглощение нашего бизнеса в России», — говорилось в пресс-релизе Carlsberg. Позднее компания заявляла о «незаконном захвате бизнеса в России» и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых она оценила почти в $1 млрд. Убытки датской пивоваренной компании Carlsberg в связи с уходом с российского рынка составили 40,8 млрд крон ($5,9 млрд), сообщала она в финансовом отчете за 2023 год. Общие убытки оценили более чем в 47 млрд крон ($6,8 млрд).



Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает бизнес «Балтики» не менее чем в 50 млрд руб. без учета денежных средств на балансе, пишут «Ведомости». Но, поскольку актив продает иностранная компания, сделка должна пройти с дисконтом. В октябре российские власти ужесточили правила продажи активов иностранными компаниями: обязательный дисконт увеличился с 50% до 60%, а «добровольный взнос» в бюджет — с 15% до 35%. Из них 25% продавец должен уплатить сразу, 5% — в течение года, еще 5% — в течение двух лет.



«Данон Россия», переданный Росимуществу одновременно с «Балтикой» в июле прошлого года, в марте 2024-го был выведен из-под его временного управления. Менее чем через две недели компания сообщила, что получила разрешения российских регулирующих органов, необходимые для передачи своего бизнеса в России ООО «Вамин Р». Общий убыток от сделки французская компания оценила в 1,2 млрд евро. В середине мая стало известно о закрытии сделки.

Дополнение



После публикации материала появилась информация Reuters о том, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила продажу «Балтики» за 34 млрд руб. АО «ВГ Инвест». По информации агентства, в сделке также участвуют дочерние компании Carlsberg в Казахстане и Азербайджане, они получат долю «Балтики» в обмен на продажу инвестору 100% дочерней компании Hoppy Union.



По данным Rusprofile, АО «ВГ Инвест» было зарегистрирована в августе 2024 года в Санкт-Петербурге с уставным капиталом 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — деятельность холдинговых компаний. Гендиректором является вице-президент «Балтики» Егор Гусельников, который также возглавляет Центр развития пивоварения.



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