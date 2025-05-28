«Мираторг» высадил в открытый грунт первый урожай мини-клубней картофеля

В этом году компания получит семена первого полевого поколения miratorg.ru

«Мираторг» сообщил о высадке в открытый грунт первого урожая мини-клубней картофеля, собранного в 2024 году в тепличных комплексах компании в Калининграде, а также микрорастений картофеля с использованием новой технологии выращивания, включающей применение ряда технологических решений для обеспечения требуемого уровня фитосанитарной безопасности. Посадка происходила на изолированном участке площадью 2,5 га. Это третий этап проекта компании по развитию селекции и семеноводства картофеля, результатом которого будет получение семян первого полевого поколения.



В следующем сезоне из семян первого полевого поколения будут получены семена класса супер-суперэлита, годом позже из супер-суперэлиты семена перейдут в класс суперэлита. На этом этапе они будут переданы для выращивания элитного товарного картофеля в разных почвенно-климатических зонах, включая Калининградскую, Брянскую, Тульскую и Орловскую области, уточняет компания. Товарный картофель специально отобранных сортов, полученных в ходе реализации проекта, будет поступать на переработку на совместное предприятие «Мираторга» и сети «Вкусно — и точка» в Орловской области.



В августе прошлого года «Мираторг» в рамках проекта по развитию селекции и семеноводства картофеля в Калининградской области собрал первый урожай — 800 кг (180 тыс. штук) — высококачественных, полностью оздоровленных мини-клубней, писал «Агроинвестор». Агрохолдинг с 2023 года занимается выведением новых сортов картофеля в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в РФ на 2017 — 2030 годы» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства. Компания создала обширную производственную базу в Калининградской области. Здесь расположены центр микроклонального размножения растений с лабораторией по фитосанитарному контролю, энергосберегающий тепличный комплекс и изолированные питомники на земельных участках на побережье Балтийского моря.



Выбор земельного участка для высадки мини-клубней обусловлен экологически чистым прибрежным климатом, на котором ведется особый севооборот для поддержания плодородия почвы и проводятся работы по ее обеззараживанию перед посадкой. На территории и по периметру питомника установлены ловушки и ведется мониторинг насекомых — переносчиков вирусов, чтобы исключить все возможные инфекции. Выращивание семян пройдет с соблюдением всех необходимых агротехнологических условий, с проведением покустового осмотра каждого растения трижды за сезон, а также с регулярными фито- и сортовыми прочистками, уточняет компания. Семеноводство — это долгий и трудоемкий процесс, в котором важен каждый этап, полный его цикл занимает шесть лет, отмечается в сообщении «Мираторга». Первые пять сортов собственного картофеля агрохолдинг получит к 2030 году.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

