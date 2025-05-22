Стоимость овощей снижается

Вклад в уменьшение цен внесли огурцы и томаты Е. Разумный / Ведомости

Цены на плодоовощную продукцию за неделю с 13 по 19 мая в среднем снизились на 1,1%, следует из данных Росстата. Основной вклад в эти динамику внесли огурцы (-10,43%) и томаты (-7,52%). С начала года они подешевели на 43,75% и 7,98% соответственно. Вместе с тем, свекла за неделю стала дороже на 5,25%, капуста — на 4,52%, морковь — на 4,41%. С начала года средние розничные цены на эти овощи выросли на 52,5%, 57,82% и на 31,31%. Средняя розничная цена картофеля увеличилась на 1,7% за неделю и на 56,11% с начала года, лук подорожал на 2,47% и 40,74%.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов сказал «Коммерсанту», что капуста и лук находятся в числе лидеров по росту закупочных цен за последний год. При этом, по его словам, крупные ритейлеры сейчас продают эти овощи с «отрицательной наценкой»: лук — на 13% ниже закупочной цены, капусту — на 5%. Выраженный рост цен на эти культуры прослеживается на фоне снижения предложения.



По словам председателя Картофельного союза Сергея Лупехина, которые приводит поле.рф, урожай овощей «борщевого набора», собранный в 2024 году, фактически закончился, и на полках в основном представлена импортная продукция, что является стандартной ситуацией для мая. При этом он отмечает, что уже в июне на полки начнут поступать овощи открытого грунта с Юга России, а в июле — из регионов средней полосы. «К концу лета мы будем полностью обеспечены отечественной продукцией. Увеличение предложения благоприятно повлияет на ценовую динамику — стоимость овощей во второй половине года традиционно снижается. Ожидаем, что так будет и в этом сезоне», — отметил Лупехин.



Цены на тепличные овощи всегда очень сильно зависят от сезона, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Это одни из самых волатильных продуктов питания. Цены на картофель и яблоки, например, менее чувствительны к сезонным колебаниям, так как овощи — не только картофель, но и морковь, капуста, а также яблоки — имеют четкий сезон сбора, август или сентябрь — начало октября. Часть полученной продукции закладывается на хранение, и к себестоимости производства, добавляется стоимость хранения, в первую очередь, это затраты на электроэнергию, тару и логистику», — делится эксперт. Что касается тепличных овощей, которые являются малолежкими — от двух до четырех недель, — то вырастить их впрок невозможно, поэтому для обеспечения рынка эту продукцию нужно производить круглогодично либо импортировать.



Круглогодичное производство очень высокозатратно. Его себестоимость с применением технологий светокультуры, регулирования микроклимата, питания и защиты растений в закрытом грунте высокая. Поэтому отпускная и розничная цены на тепличную продукцию с осени до весны будут существенно выше, чем летом, поясняет Решетникова. По ее данным, разница между летней и зимней ценами на тепличные овощи может достигать 200-300%.



Существенное снижение цен на огурцы и томаты к концу мая относительно января — обычное явление, продолжает эксперт. В то же время, по ее наблюдениям, в целом, цены на овощи ежегодно растут относительно аналогичных месяцев предыдущего года. Причина — увеличение себестоимости производства, в том числе, за счет повышения тарифов на электроэнергию. «Например, с июля стоимость электроэнергии для населения, вырастет на 12,6%. Для товарных производителей она вырастет не меньше. Соответственно, как минимум, это повышение тарифа будет заложено в цену продукции», — отмечает Решетникова. Кроме того, в прошлом и в этом году значительно увеличился фонд оплаты труда. «Заработная плата специалистов растет опережающими темпами по сравнению с официальной инфляцией», — добавляет эксперт. А доля затрат на фонд оплаты труда в среднем в тепличном секторе составляет порядка 30% себестоимости, электроэнергии в высокотехнологических комплексах — 40% в среднем по году.



В целом, цены на тепличные овощи продолжат сезонное снижение до сентября, говорит Решетникова. По томатам и огурцам в открытом грунте пока есть перспективы хорошего урожая. «Но мы не должны забывать, что сезон сбора в открытом грунте и томатов огурцов очень короткий — июль-август, — отмечает эксперт. — И все-таки основная часть этих видов овощей, как минимум две трети, отправляется на глубокую переработку».



С каждым годом, по данным «Технологий Роста», влияние тепличных овощей на ценовой баланс в рознице и в опте сокращается. Факторов такой динамики несколько, но в первую очередь, это стабильность самого тепличного бизнеса и товарного качества продукции в отличие от производства в открытом грунте, что делает тепличные овощи предпочтительными для розничного рынка.



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