Ведомства ожидают роста сельхозпроизводства в этом году

В следующие три года сельхозпроизводство продолжит увеличиваться AGCO

В этом году производство сельхозпродукции может увеличиться на 4,4% после снижения на 3% в 2024-м, следует из базового варианта среднесрочного прогноза социально-экономического развития России до 2028 года, подготовленного Минэкономразвития. Консервативный вариант предполагает рост на 3,8%. В прошлогоднем сентябрьском прогнозе показатель в базовом сценарии был таким же, в консервативном ожидалось снижение производства сельхозпродукции на 0,8%.



В следующие три года, согласно обоим вариантам нового прогноза, отрасль прибавит 1,7%, 1,6% и 2,9%. В сентябре 2024 года оценки были ниже: в 2026 году — рост на 1,6% в базовом варианте и на 1,1% — в консервативном, в 2027-м — плюс 1,4% для обоих вариантов. По данным Росстата, в прошлом году объем выпуска сельскохозяйственной продукции снизился на 3,2%, в первом квартале 2025-го — увеличился год к году на 1,7%.



Базовый сценарий Минэкономразвития предполагает, что российская экономика в этом году вырастет на 2,5% за счет расширения внутреннего производства и продолжения импортозамещения. При этом промышленное производство и увеличение инвестиций в основной капитал на фоне высокой базы прошлых лет замедлятся до 2,6% и 1,7% соответственно. В консервативный сценарий ведомство закладывает эскалацию торговых войн и более серьезное замедление мировой экономики, в результате рост экономики России составит 1,8%. Инфляция снизится с 9,5% в 2024 году до 7,6% в базовом варианте, в консервативном — до 8,2%.



Согласно проекту публичной декларации приоритетных целей и задач Минсельхоза на 2025 год, в этом году сельхозпроизводство должно увеличиться на 7,9% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах. В том числе производство продукции растениеводства вырастет на 15,3%, животноводства — на 7,7%. Плановая рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) в 2025 году составит 14,8% против фактической 18,3% в 2024-м.



В апреле на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» руководитель направления «Аграрная экономика» Института исследования и экспертизы ВЭБ Лидия Илюшина прогнозировала, что в этом году российский АПК может вырасти на 2,1%. Оценка основана на предположении о стабильном наращивании производства продукции животноводства, масличных, овощей, фруктов, ягод, молока при снижении производства зерновых, поясняла она.



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