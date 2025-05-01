В первом квартале сельхозпроизводство выросло на 1,7%

По итогам марта производство птицы в сельхозорганизациях увеличилось на 4,9% Pixabay

В марте сельхозпроизводство во всех хозяйствах увеличилось на 1,6%, по итогам первого квартала — на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил Росстат. Объем производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 518,6 млрд руб. и 1,13 трлн руб. соответственно.



По информации статведомства на 1 апреля, посевные работы вели сельскохозяйственные организации в 24 регионах. Яровые культуры были посеяны на площади 916,2 тыс. га — на 8,4% больше, чем к этому времени годом ранее. В том числе зерновые и зернобобовые (без учета кукурузы) занимали 484,7 тыс. га (плюс 10,2%). Больше всего яровых к этому времени было посеяно в Краснодарском крае — 393 тыс. га, далее идут Ставропольский край (186,4 тыс. га) и Ростовская область (172,7 тыс. га). В начале недели Минсельхоз сообщал, что к 25 апреля яровой сев в России был проведен на площади 10,5 млн га — на 1,3 млн га больше, чем в это время год назад, посевная шла уже в 56 регионах. В том числе аграрии посеяли яровые зерновые на 6,3 млн га (в 2024 году — 4,8 млн га).



В первом квартале все хозяйства, по расчетам, произвели 3,9 млн т скота и птицы на убой (в живом весе) — на 0,3% больше, чем годом ранее, 7,6 млн т молока (рост на 0,9%), 11,3 млрд яиц (плюс 3,7%). В том числе в марте объем выпуска скота и птицы увеличился на 1,4%, молока — на 2,8%, яиц — на 4%, следует из данных Росстата. В сельскохозяйственных организациях в марте по сравнению с мартом прошлого года производство скота и птицы на убой выросло на 2%, молока — на 3,8%, до яиц — на 5%.



В первом квартале в структуре производства скота и птицы на убой в сельхозорганизациях отмечалось увеличение удельного веса производства птицы по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года: на 3,5%, тогда как годом ранее Росстат зафиксировал снижение на 0,3%. При этом производство свиней и КРС на убой сократилось на 1,2% и 1,7% соответственно. По итогам марта производство птицы в сельхозорганизациях прибавило 4,9% относительно марта 2024-го, составив 587,3 тыс. т в живом весе, свиней — осталось без изменений на уровне 492,3 тыс. т, КРС — сократилось на 4,3%, до 94,5 тыс. т (все данные — в живом весе).



Руководитель направления «Аграрная экономика» Института исследования и экспертизы ВЭБ Лидия Илюшина ранее в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» прогнозировала, что в этом году российский АПК может вырасти на 2,1%. Оценка основана на предположении о стабильном наращивании производства продукции животноводства, масличных, овощей, фруктов, ягод, молока при снижении производства зерновых, поясняла она.



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