Темп ярового сева выше прошлогоднего

В этом году общая посевная площадь составит около 84 млн гектаров Д. Насонова

К 25 апреля яровой сев в России был проведен на площади 10,5 млн га — на 1,3 млн га больше, чем в это время год назад, сообщил Минсельхоз. Посевная идет в 56 регионах. В том числе аграрии посеяли яровые зерновые на 6,3 млн га (в 2024 году — 4,8 млн га): пшеница заняла 1,7 млн га, ячмень — 2,3 млн га, кукуруза — 0,6 млн га, рис — 14,1 тыс. га. В этом году общая посевная площадь увеличится на 1 млн га и составит около 84 млн га (с учетом новых регионов), рассчитывает Минсельхоз. В том числе почти 20 млн га отведены под озимые, под яровые — около 56 млн га. Посевы зерновых и зернобобовых, как ожидается, должны составить 47,9 млн га, из которых пшеница займет свыше 29,9 млн га, ячмень — примерно 7,5 млн га, кукуруза — около 2,7 млн га.



Посевы масличных, как предполагается, увеличатся почти до 20,4 млн га. В том числе площади подсолнечника составят 10,85 млн га, сои — 4,47 млн га, рапса — 2,96 млн га. По данным агроведомства, масличные посеяны уже на 2,2 млн га. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко на XIX Международной конференции «Комбикорма — 2025» говорил, что у аграриев снижается интерес к выращиванию зерновых, тогда как к масличным — продолжает расти.



Сахарная свекла к 25 апреля, по информации Минсельхоза, заняла 0,8 млн га из ожидаемых 1,17 млн га. Аналитический центр селекционного-семеноводческой компании Ruseed ранее сообщал, что к середине апреля в Южном федеральном округе площадь сева агрокультуры превысила плановую, там сахарная свекла на тот момент заняла более 241 тыс. га — 106% от прогнозного уровня и почти на 25 тыс. га больше, чем в аналогичный период прошлого года. В частности, в Краснодарском крае были посеяны все запланированные 205 тыс. га. Ускоренные темпы работ обеспечила не только благоприятная погода, но и высокая готовность к посевной: семенной фонд был укомплектован на 99% уже к концу марта, отмечали аналитики.



Овощи в товарном секторе к 25 апреля заняли 52,1 тыс. га, картофель был посажен на площади. 49,1 тыс. га. Согласно плану Минсельхоза, в целом под них отведут 187,8 тыс. га и 286,3 тыс. га соответственно. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников ранее говорил «Агроинвестору», что посадка картофеля стартовала значительно раньше, чем в предыдущие сезоны из-за аномально теплой погоды, причем не только в южных регионах, но и в центральной части страны. Благодаря этому ранние сорта российского картофеля нового урожая могут появиться на прилавках уже в начале июня.



Правительство рассчитывает, что весенние полевые работы пройдут успешно, говорил премьер-министр Михаил Мишустин 18 апреля на заседании кабмина. «А это не только стабильное, устойчивое развитие агропромышленного сектора экономики, но и, как следствие, широкий выбор ассортимента и продуктов для наших граждан», — подчеркивал он. Минсельхоз отмечает, что работы проходят штатно, аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами, отмечает ведомство.



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