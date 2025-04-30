Правительство вносит изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства

Будет усилен контроль за тем, как аграриям перечисляют объединенную субсидию Е. Разумный

Правительство подготовило корректировки в госпрограмму развития сельского хозяйства, которые охватывают комплекс вопросов, сказал на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин. «В первую очередь повышаем контроль за тем, как перечисляют объединенную субсидию аграриям на местах. Если до 1 июля текущего года сельхозпроизводители не получат предусмотренные средства, то лимиты для этого региона сократятся на 10%. Большинству российских субъектов надо успеть направить половину финансирования, и не менее 20% — для Дальнего Востока», — рассказал он, пояснив, что эта мера направлена на совершенствование бюджетной дисциплины.



Также планируется облегчить процедуру оформления субсидии. Сейчас для этого нужен пакет документов, в том числе подтверждение на право пользования земельными участками для сельхозпроизводства и отсутствие просроченной задолженности за услуги мелиорации, а также сведения из госреестра земель сельхозназначения. «В отношении тех, кто оформляет агрострахование с господдержкой, такая норма вообще будет отменена. А для остальных получателей объединенной субсидии приостанавливаем действие этих требований до 1 января следующего года. Важно сделать подготовку таких документов проще, в том числе за счет более широкого применения цифровых решений и межведомственного документооборота», — отметил Мишустин.



Еще один блок поправок уточняет условия предоставления грантов на развитие семейных ферм и материально-технической базы организаций, а также на инвестиционные проекты. Чтобы повторно оформить подобную помощь, нужно будет подтвердить сохранение постоянных рабочих мест и прирост производства продукции в течение пяти лет после предыдущего гранта. При этом для аграриев Курской, Брянской и Белгородской областей, которые участвуют в этих программах, сроки грантов увеличат на полгода, чтобы они могли эффективно использовать средства.



Также будут скорректированы условия получения субсидий для развития элитного семеноводства. Начиная с 1 января следующего года субсидии будут предоставлять только тем, кто использует семена отечественной селекции, главным образом — для посевов зерновых и масличных культур.



Кроме того, правительство упростит правила работы для рыбохозяйственных организаций. «Президент неоднократно говорил о необходимости и дальше улучшать условия ведения бизнеса, чтобы соответствовать лучшим мировым практикам, — напомнил Мишустин. — Реализуется целый комплекс таких инициатив, в том числе для предпринимателей, занятых рыбной ловлей. Как в промышленных масштабах, так и организующих условия для отдельных любителей». Так, при перезаключении договора пользования рыболовным участком организация, в частности, должна внести три платежа в течение определенного срока. Поскольку в этой сфере действует большое количество малых и средних предприятий с невысокой рентабельностью, установленные платежи для них существенны, обратил внимание глава правительства. Чтобы помочь рыбакам, размер двух первых платежей будет уменьшен, при этом вместо трех средства будут вносить в четыре этапа. Также на год будет увеличен срок выплат. Эти возможности станут доступны действующим предприятиям без торгов, если у них истекает срок договора, уточнил он.



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