Минсельхоз: доля застрахованных посевов в этом году может достигнуть 25%

Прошлый год стал рекордным по площади застрахованных посевов Pixabay

Минсельхоз рассчитывает, что в этом году площадь застрахованных посевов и посадок агрокультур увеличится до 16 млн га против 15,3 млн в 2024-м, а их доля от общей посевной площади составит 21% (19,5% годом ранее). Об этом говорится в презентации, которую в ходе пресс-конференции, посвященной итогам и приоритетам развития агрострахования, представила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в 2025 году должна вырасти до 48% по сравнению с 46,9% по итогам 2024-го — с 14,3 млн до 15 млн условных голов.



При этом Фастова обратила внимание, что 21% застрахованных площадей — это консервативная оценка. «Мы всегда очень консервативно делаем оценку. У нас заложены в программе и в соглашении с субъектами на 2025 год план в 16 млн га и 21% охвата по посевным, 48% и 15 млн голов — по животным. Мы надеемся, что сделаем в 2025 году красивую цифру в 25% охвата. Это наша задача максимум. Задача минимум — 21%», — уточнила замминистра, отметив, что прошлый год стал рекордным по площади застрахованных посевов. «Честно говоря, мы думали прийти к такому проценту к 2030 году, но идем опережающими темпами», — признала она, уточнив, что почти половина площади (6,7 млн га) была застрахована по риску чрезвычайных ситуаций.



Программа агрострахования от ЧС реализуется с 2022 года, напомнила Фастова, в прошлом году субсидии на этот вид страхования составили 1,2 млрд руб., тогда как суммарные страховые выплаты пострадавшим от ЧС аграриям — 1,5 млрд руб. «То есть сельхозпроизводители получили больше, чем потратил бюджет. Для нас это говорит о высокой эффективности этой поддержки, страхование по ЧС работает, цифры говорят сами за себя», — оценила она.



В прошлом году риски в растениеводстве страховали аграрии 68 регионов. В числе регионов-лидеров по доле застрахованных посевов — Забайкальский край (84% — 128,5 тыс. га), Липецкая область (60% — 809,2 тыс. га), Приморский край (52% — 179,9 тыс. га), Калининградская (46% — 139,5 тыс. га) и Тамбовская (42% — 790,8 тыс. га) области, следует из презентации Фастовой. «Отрадно наблюдать, что в первой тройке два субъекта из Дальневосточного округа, а мы знаем, что это наиболее уязвимые регионы, в которых наиболее часто происходят [страховые] события, однако они верят в агрострахование», — сказала замминистра.



По словам Фастовой, прошлый год стал рекордным по выплатам: федеральный и региональные бюджеты направили на субсидирование договоров по агрострахованию в сумме 5,9 млрд руб., как и в 2023-м, при этом страховые выплаты, по данным Национального союза агростраховщиков, увеличились с 2,3 млрд руб. до 5,5 млрд руб. В том числе в прошлом году выплаты в растениеводстве составили 4 млрд руб., в животноводстве — 1,4 млрд руб., в секторе аквакультуры — 0,1 млрд руб. Кроме того, в начале текущего года по договорам 2024-го страховыми компаниями было выплачено 3,3 млрд руб., таким образом итог прошлого года — 8,8 млрд руб., добавила Фастова. «Это не может не радовать, это говорит о том, что страховые компании выполняют свои обязательства. Не только увеличивают охват, но и в сложной ситуации, когда наступает страховой случай, выплаты производятся, это очень важно», — подчеркнула она.



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