По прошлогодним страховым договорам сельхозпроизводители получили минимум 8,1 млрд рублей страховых выплат Е. Разумный

Аграрии смогут получать страховые выплаты в более упрощенном порядке. Об этом рассказал президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов на международной конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора «Где маржа 2025», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. В этом году появится механизм, благодаря которому сельхозпроизводители смогут получить 50% от страховой выплаты, не дожидаясь справки статотчетности. Кроме того, с сентября уровень франшизы снижается до 30%, чтобы избежать ситуаций, когда сельхозпроизводители, выбирая такой способ страхования чтобы сэкономить, не получали выплат и разочаровывались в агростраховании.



Биждов отметил, что по итогам 2024 года застрахованная площадь посевов составила 16,3 млн га, участие в системе агрострахования приняли 73 региона. «Для нас это очень важно. Это не только количественный показатель вовлеченности посевных площадей и поголовья, но и вовлеченности аграриев», — подчеркнул он. По данным союза, в России пять «регионов-миллионников» - это субъекты, в которых застраховано от миллиона гектаров, в 2025 году к таким регионам планирует присоединиться Татарстан.



Прирост по заключенным договорам страхования по итогам прошлого года составил 31%, страхование осуществлялось в отношении всех групп сельхозкультур. «Наиболее частые убытки у нас идут по озимым. Впервые в прошлом году был достигнут показатель охвата страхованием озимых посевов в 33%. В некоторых регионах, например Татарстане, этот показатель составил уже более 50%», — привел данные Биждов.



В прошлом году, «напастей было очень много», напомнил глава НСА: заморозки, засухи на юге России, паводки и подтопления в Приморском крае, где тоже осуществлены страховые выплаты. Переувлажнение в августе-сентябре в 10 регионах и засуха в период сева озимых в центральных регионах России. В прошлом году 34 раза был объявлен режим ЧС в 27 регионах. Для сравнения, годом ранее ЧС была объявлена 18 раз в 16 регионах, отметил Биждов.



По данным НСА, за 2024 год по состоянию на сегодняшний день сельхозпроизводители получили минимум 8,1 млрд руб. страховых выплат в 54 регионах, в том числе выплаты по страхованию с господдержкой составили 5,4 млрд руб. «Эти выплаты продолжаются. Буквально сегодня сообщили о том, что компания “Ингосстрах” выплатила 34 млн руб. хозяйству в Воронежской области. То есть, цифры будут расти», — обратил внимание президент НСА. Выплаты растениеводам преобладают, и по итогам прошлого года по договорам с господдержкой они на 13 февраля этого года составили 3,9 млрд руб. «Больше выплат у нас по зерновым, в частности по озимой пшенице — почти 1,8 млрд руб.», — добавил Биждов. В целом же, выплаты сделаны по 31 виду культур. Больше всего выплат получили Ставропольский край, Волгоградская область, Краснодарский край.



Ущерб от погодных явлений — проблема не только России. По информации «РСХБ-Страхование», общий ущерб сельхозпроизводителей от них по итогам прошлого года составил порядка $300 млрд, и около $140 млрд было возмещено страховыми компаниями. «То есть, глобально, человечество рассматривает страхование действительно как надежный инструмент защиты, возмещения ущерба», — сказал в ходе конференции гендиректор компании Сергей Простатин. Он добавил, что количество выплат «РСХБ-Страхованием» сельхозпроизводителям возросло в два раза. Основные убытки были от заморозков. «Это беспрецедентное по масштабу явление, которое мы видели в прошлом году в 11 регионах», — подчеркнул он. Руководитель поделился, что прошлом году количество заявлений в моменте в компании превышало 400 штук. Однако урегулирование происходило достаточно быстро — те, кто пострадал в мае, получили выплаты по ЧС уже в июне.



Механизм работает, однако важно правильно выбирать программу страхования, набор рисков, понимать, что такое франшиза и когда ее выбирать, а также внимательно относиться к составлению договора страхования. Зачастую даже представители крупных компаний не понимают разницу между страхованием ЧС и мультирисковым страхованием, поделился наблюдениями Простатин. Первая, уточнил он, покрывает только катастрофические риски, вторую в плане рисков можно настроить более точечно. Он рекомендует всегда включать в программу засуху, переувлажнение и зимние риски, плюс, выбирать те риски, которые присущи конкретно для определенного региона. Обычно страховщик обладает статистикой по региону, где сосредоточены посевные площади и может дать рекомендации, какие риски стоит выбрать, добавил руководитель. Биждов уточнил, что выплаты получают практически все сельхозпроизводители, которые обращаются за ними в страховые компании — в судебном порядке рассматривается порядка 4% заключенных договоров.



Гендиректор «АгроГарда» Павел Царев считает, что агрострахование — это будущее сельхозпроизводителей, но подходы к нему должны быть несколько иными. «Они должны идти от нас, от сельхозпроизводителей, от наших чаяний», — подчеркнул он. По расчетам компании, пока еще агрострахование не покрывает убытки аграриев. Так, в этом году в Краснодарском крае при производстве кукурузы на зерно в «АгроГарде» рассчитывали получить прибыль в 15 тыс. руб./га, а получили убыток в 24 тыс. руб./га. Причем при расчете страхования выплата по ЧС компенсировала бы только 2,3 тыс. руб./га убытка, а по мультирисковой программе — 17,9 тыс. руб./га. Ни та ни другая программа не покрыли бы полностью убытков, хотя и сократили бы потери, признает Царев. При этом ЧС не всегда удается доказать, так как не во всех регионах достаточно метеостанций, которые их фиксируют, и этот вопрос, считает руководитель, тоже необходимо решать.



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