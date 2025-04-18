В кормопроизводстве и животноводстве сохраняется высокая зависимость от импорта

Доля импортных кормовых добавок в зависимости от вида составляет от 50% до 100% Д. Абрамов

В России сохраняется достаточно высокая импортозависимость по ряду компонентов мясного и комбикормового производства. Так, доля импортных кормовых добавок на нашем рынке, в зависимости от вида, составляет от 50% до 100%, ветеринарных препаратов — от 30% до 70%, ферментов — от 40% до 90%, рассказала на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» основатель агентства «Савкина эксперт Group» Любовь Савкина. Конечно, по отдельным видам продукции импортозависимость ниже, так как отечественные производители тоже выпускают и ветеринарные, и ферментные препараты, подчеркнула она. Вместе с тем, в сегменте лабораторного и диагностического оборудования доля зарубежных поставок составляет 60-80%.



Ощутима доля импорта в сегменте мясопереработки — по стабилизаторам она составляет около 50%, по специям и пряностям — более 50%. «Конечно, это затрудняет достижение полной самодостаточности в производстве мясопродуктов и создает риски для продовольственной безопасности нашей страны», — подчеркнула Савкина.



Импорт упаковки также существенный. Не всегда российский производитель может выпускать упаковку, которая требуется предприятиям мясной отрасли для обеспечения длительных сроков хранения и защиты от внешних факторов. В итоге доля импорта в данном сегменте все еще составляет порядка 50%.



Кроме того, нужно понимать, что развитие новых или модернизация действующих заводов без оборудования и технологий, где доля импорта, по информации эксперта, на сегодня составляет порядка 70%, будет затруднено. «Мы будем продолжать снабжать другие страны, в частности Китай, где мы закупаем буквально заводами производства», — добавила она.



Успешное импортозамещение в мясном и комбикормовом производстве возможно, но только при комплексном подходе, включающем поддержку государства, развитие науки и технологий, а также активное сотрудничество с аграрным сектором, считает Савкина. В числе возможностей и ресурсов для развития и увеличения отечественного производства она выделяет значительные площади сельхозугодий. «Сельхозугодья дают нам возможность для увеличения производства кормовых культур, если таковое потребуется в будущем», — пояснила Савкина. Еще один фактор — развитие научных исследований для повышения эффективности кормов и продуктивности животных. Ну и, конечно, важным ресурсом являются субсидии и программы развития АПК, которые стимулируют инвестиции в модернизацию производственных мощностей и строительство новых высокотехнологичных производств.



Для полного раскрытия потенциала отечественного производства необходимо преодолеть финансовые, технологические и кадровые барьеры, изучать законодательство и возможности предоставления господдержки, иметь долгосрочную стратегию развития, перечисляет Савкина. При этом важно работать над уходом от импортозависимости по всем направлениям. «Но самое главное — это вакцины, кормовые и пищевые добавки. Это то, от чего зависит продовольственная безопасность страны», — подчеркнула она. Развивать технологии тоже важно, но такая работа займет не менее десяти лет, добавила эксперт.



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