Минсельхоз поддержал идею пролонгации льготных краткосрочных кредитов для экспортеров

Агроведомство рассматривает возможность допфинансирования субсидирования затрат на транспортировку М. Стулов

Минсельхоз рассматривает вопрос пролонгации льготных краткосрочных кредитов для экспортеров, агроведомство поддерживает эту инициативу. Ранее с такой просьбой обратился Масложировой союз, сообщил в ходе Масложировой конференции замминистра сельского хозяйства Максим Маркович. «Попытаемся, соответственно, в этом году проработать с Минфином России (вопрос пролонгации) и надеемся на соответствующую поддержку правительства в том, чтобы у нас была возможность пролонгации краткосрочных кредитов в рамках этой меры поддержки (экспортеров)», — сообщил Маркович.



Еще одна мера поддержки — субсидирование логистических затрат для экспортеров. Сейчас прорабатываются варианты дофинансирования программы, добавил замминистра. Руководитель Масложирового союза Михаила Мальцев пояснил, что решение вопроса с пролонгацией льготных краткосрочных кредитов позволит бизнесу воспользоваться накопленными средствами для обеспечения текущей деятельности в непростой ситуации с доступом к кредитам и оборотным средствам.



В ходе своего доклада Маркович также отметил, что на масложировой сектор приходится около 20% экспорта продукции АПК. В прошлом году Россия смогла занять ведущие позиции на мировом рынке — страна обеспечивает примерно 7% мировых поставок масложировой продукции и занимает второе место по экспорту подсолнечного и рапсового масел, третье — по соевому. По словам Марковича, география поставок насчитывает более 110 стран, основные импортеры — Индия (более 25% от общего объема отгрузок отрасли), Китай и Турция. «Несмотря на экономические сложности российского экспорта, по итогам 2024 года экспорт масложировой продукции вырос на 24% к 2023 году в стоимостном выражении и в натуральном выражении экспорт также увеличился — более чем на 10%», — привел данные Маркович.



Подсолнечное масло остается основным продуктом экспорта российского масложирового сектора, отметил он. Так, на продукт приходится более 60% от общего объема отгрузок, и по итогам прошлого года по сравнению с 2023-м его поставки на внешние рынки выросли на 20% в стоимостном выражении и более чем на 30% — в физическом. Поставки ведутся более чем в 100 стран, при этом около 40% от всего экспорта идет в Индию. «Мы своей задачей видим проведение активных работ по диверсификации продуктовой корзины, а также по географии поставок. Минсельхоз активно поддерживает экспорт масложировой отрасли. Для этого государство реализует целый комплекс мер», — отметил Маркович. Так, до 2030 года был продлен федеральный проект «Экспорт продукции АПК», и в новом цикле программы сохранились базовые меры поддержки -- льготное кредитование и субсидирование на транспортировку, напомнил он.



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