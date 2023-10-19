Максимальная ставка по льготным кредитам в агросекторе может увеличиться до 7%

Участники ФНТП смогут рассчитывать на приоритетное включение их заявок в реестр потенциальных заемщиков М. Стулов

Минсельхоз предложил установить размер льготной процентной ставки по кредитам в зависимости от направления их целевого использования с 1% до 7%. Также ставка будет зависеть от участия заемщика в Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства (ФНТП) на 2017 — 2030 годы. Кроме того, участники программы смогут рассчитывать на приоритетное включение их заявок в реестр потенциальных заемщиков. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработан для оптимизации расходов федерального бюджета, а также совершенствования механизма льготного кредитования, уточняется в пояснительной записке.



Размер субсидирования по льготным кредитам будет зависеть от даты заключения кредитного договора и цели кредитования и будет варьироваться от 50% до 100% ключевой ставки ЦБ, действовавшей на дату заключения. Так, с 1 января 2024 года предлагается установить субсидирование льготных кредитов на уровне 50% ключевой ставки ЦБ при льготной кредитной ставке до 7% или 70% — при льготной ставке 5% в зависимости от направления целевого использования, а также участия заемщика в ФНТП.



При этом проект постановления предполагает возможность пролонгации льготных краткосрочных кредитов заемщикам, пострадавшим в 2023 году в результате чрезвычайной ситуации природного характера при условии, что у них было застраховано не менее 20% посевов под урожай текущего года. Привязка к страхованию позволит повысить эффективность использования бюджетных средств, а также будет стимулировать аграриев к заключению договоров страхования для нивелирования последствий потенциальных рисков, считает Минсельхоз.



Минэкономразвития ранее опубликовало проект постановления правительства, обязывающий получателей ряда субсидий, в том числе льготных кредитов, с 2024 года внедрять технологии искусственного интеллекта. Эта мера может затронуть компании с выручкой от 800 млн руб. в год. «Союзмолоко» попросил Минсельхоз не обязывать предприятия АПК внедрять технологии ИИ для получения субсидий, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение. Внедрение ИИ требует инвестиций, а предприятия АПК еще адаптируются к «недружественным действиям зарубежных контрагентов», заменяя поставщиков оборудования, техники, материалов, IT-решений, пояснил союз. Это сопровождается ростом себестоимости производства, а льготные кредиты и лизинг способствуют стабилизации ситуации.

Кроме того, разработанный Минсельхозом проект постановления уточняет алгоритм формирования плана льготного кредитования. Для этого предлагается учитывать размер посевных площадей, численность общего поголовья сельскохозяйственных животных, а также стоимость продукции сельского хозяйства, произведенной в регионе. Для наиболее эффективного освоения средств федерального бюджета при формировании плана льготного кредитования предлагается также учитывать средний размер фактически выбранных в регионах субсидий за предыдущие три года. «В течение финансового года Минсельхоз России корректирует план с учетом текущей потребности каждого субъекта, что нивелирует риски ограничения равного доступа к механизму льготного кредитования», — уточняется в пояснительной записке.



В начале июля Минсельхоз уже предлагал повысить максимальную ставку по льготным кредитам с 5% до 7%. Также по новым кредитным договорам с 2024 года предлагалось снизить размер субсидии до 70% ключевой ставки ЦБ для льготных краткосрочных кредитов и до 50% — для льготных инвестиционных кредитов «для финансового обеспечения принятых ранее обязательств». Правда, вскоре ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов новый вариант поправок в правила субсидирования льготных кредитов, отказавшись от планов повышения ставки и сокращения размера субсидирования. Однако теперь предлагалось выдавать льготные кредиты растениеводам при условии страхования не менее 50% посевов.



Согласно плану льготного кредитования на 2023 год, к 10 октября текущий остаток субсидий составлял около 2,35 млрд руб. по планируемым к выдаче краткосрочным кредитам и 98,8 млн руб. — по инвестиционным. Объем субсидий по ранее выданным коротким кредитам к 11 октября превышал 70 млрд руб., по инвестиционным — почти 98 млрд руб., следует из данных Минсельхоза, по новым кредитам — 26,7 млрд руб. и 8,1 млрд руб. соответственно.



В конце июля замминистра сельского хозяйства Елена Фастова говорила, что Минсельхоз принял решение пересмотреть направления поддержки и выделить те, которые уже вышли на самоокупаемость и не требуют льготного кредитования, их перечень не уточнялся. Эти меры связаны с ограниченными возможностями бюджета и большими обязательствами по субсидированию ранее выданных льготных кредитов, поясняла она. Так, если в 2017 году размер ссудной задолженности в рамках льготного инвестиционного кредитования составлял 137,9 млрд руб., то на 1 июля этого года — свыше 1,5 трлн руб. (нарастающим итогом).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

