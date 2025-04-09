Российский АПК по итогам 2025 может вырасти на 2,1%

Важным вопросом в ближайшие годы станет снижение себестоимости Pixabay

Российский АПК в этом году может вырасти на 2,1%, такой прогноз озвучила руководитель направления «Аграрная экономика» Института исследования и экспертизы ВЭБ Лидия Илюшина в ходе XX отраслевой бизнес-конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма».



По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), к 2032 году потребление продовольственных товаров и животноводческой продукции в мире будет расти в связи с увеличением численности населения планеты, а также ростом доходов на душу населения. Азия продолжит играть наиболее значительную роль в формировании глобального спроса на продовольствие. «Мировое потребление продуктов питания с более высокой добавленной стоимостью увеличится, в первую очередь, в ответ на рост доходов на развивающихся рынках Азии, где примерно половина прироста будет обеспечена увеличением спроса на мясо и рыбу», — рассказала Илюшина. В странах со средним уровнем дохода продолжится тенденция к отказу от зерновых и бобовых культур, характерная для государств с высоким уровнем дохода, а потребление продуктов животного происхождения будет расти быстрыми темпами.



В то же время, в странах с низким уровнем дохода большую часть калорий по-прежнему будут получать из зерновых и бобовых культур. При этом вследствие насыщения в странах с высоким уровнем дохода потребление большинства продовольственных товаров на душу населения будет снижаться. По оценкам ВЭБ, ежедневное потребление калорий на душу населения и его структура существенно различаются по регионам. Основными производителями мяса и мясопродуктов являются Китай, США, Бразилия, которые вместе производят половину всей продукции, а также Индия и Россия с долей 3-4% в мировом производстве, Мексика, Испания, Германия, Аргентина. «Вместе с тем, Китай при значительной доле производства является основным импортером мясной продукции», — отметила Илюшина.



В целом, мировой баланс мяса и мясопродуктов свидетельствует о поступательном росте как производства, так и мировой торговли, что благоприятно для основных экспортеров, в том числе России. Предполагается, что до 2033 года мировое производство мяса и мясопродуктов продолжит расти в среднем на 1,1% в год. В итоге мировое потребление мяса к 2033 году увеличится на 12% по сравнению с 2021—2023 годами. Роль Китая на мировом рынке мяса остается решающей за счет высокой рыночной доли, которая составит 16% в 2033 году. «Одновременно в Бразилии наблюдается рост производства, в основном за счет снижения реального обменного курса, что делает сектор более конкурентоспособным», — поделилась эксперт. Среди факторов роста производства животноводческой продукции до 2033 года она выделила улучшение селекции, увеличение веса туши, рост численности животных.



Что касается молока и молочной продукции, то сейчас среди наиболее крупных производителей в данной категории Илюшина назвала Индию, США, Пакистан, Китай, Бразилию, Россию с долей 3,6% от мирового производства, а также Францию, Турцию, Новую Зеландию. Мировое производство молока будет расти на 1,6% в год в течение следующего десятилетия при увеличении удоев на корову. «Этот темп выше, чем у других основных сельскохозяйственных товаров», — обратила внимание эксперт. Более половины прироста производства будет обеспечено за счет Индии и Пакистана, на долю которых в 2033 году совместно будет приходиться свыше 30% мирового производства. Производство во втором по величине регионе производителя молока в Европейском Союзе немного сократится из-за стагнации спроса и производственных ограничений в следствии экологической политики. В течение прогнозируемого периода продуктивность по всему миру будет стабильно расти, при этом наибольший рост ожидается в странах Юго-Восточной Азии и некоторых африканских странах с низкой базой.



Важным вопросом в ближайшие годы станет снижение себестоимости, в том числе, за счет сокращение вдвое потерь продовольствия в цепочках поставок и пищевых отходов. К 2030 году работа в этом направлении позволит снизить цены на продовольствие, что, считают аналитики ВЭБ, может привести к сокращению числа людей, страдающих от нехватки питания, на 153 млн человек. «Хорошо функционирующие международные рынки сельскохозяйственной продукции будут по-прежнему важны для глобальной продовольственной безопасности», — добавила Илюшина.



При этом несмотря на то, что в течение следующих десяти лет прогнозируется небольшое снижение мировых цен на продовольствие, оно может не отразиться на отдельных локальных розничных рынках.



По прогнозу ВЭБ, в 2025 году производство сельхозпродукции в России может вырасти на 2,1% в сопоставимых ценах — такая оценка основана на предположении о стабильном наращивании производства продукции животноводства, масличных, овощей, фруктов, ягод, молока при снижении производства зерновых.



В долгосрочной перспективе доля животноводческой продукции в структуре АПК нашей страны будет расти — сейчас она составляет 40%. Среди факторов, способствующих долгосрочному росту российского АПК, Илюшина выделяет внедрение широкого применения передовых технологий, расширение посевов, рост экспортного потенциала, технологическую модернизация и расшивку «узких мест» в инфраструктуре.



В среднесрочной перспективе из-за умеренного внутреннего потребительского спроса будет расти необходимость в увеличении экспортных поставок, отметила Илюшина. «В долгосрочной перспективе до 2050 года рост численности населения в мире и повышение доходов будут основными факторами стимулирования роста производства продукции животноводства. Россия обладает значительным потенциалом наращивания экспорта», — добавила она. Однако для реализации этого потенциала необходимо создание новой логистической инфраструктуры, изменение системы регулирования. В заключении эксперт отметила, что в пока наблюдается некоторое снижение инвестиций в АПК, однако она ожидает, что в этом году показатель, по крайней мере, сохранится на уровне прошлого года.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

