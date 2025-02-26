ФТС: объем агроэкспорта в прошлом году снизился на 1,1%

Объемы внешней торговли за 2024 год составили $716,9 млрд Д. Гришкин

В прошлом году Россия увеличила экспорт всех товаров, кроме сельхозсырья и продовольствия, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Главным экспортным товаром в 2024 году оставалась минеральная продукция, поставки которой на внешние рынки выросли на 1,4%, до $264,1 млрд. На втором месте — металлы и изделия из них, поставки прибавили 6% и достигли $63,7 млрд. Агроэкспорт снизился на 1,1%, до $42,6 млрд.



Поставки продукции химической промышленности в прошлом году увеличились 1,3% и составили $27,6 млрд, оборудования и транспорта — на 2,6%, до $23,4 млрд. Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий вырос на 2,6%, до $10,1 млрд. Поставки за рубеж текстиля и обуви оказались на 31,6% больше, чем в 2023 году и составили $2,3 млрд, вывоз кожи, пушнины и изделий из них прибавил 35,2% и достиг $0,2 млрд. В целом российский экспорт в прошлом году составил $433,9 млрд против $425,3 млрд в 2023-м, сравнила ФТС.



В импорте России за 2024 год категория сельскохозяйственной продукции и продовольствия также занимает третье место — $37,7 млрд, что на 7% выше показателя предыдущего года. Тем не менее, несмотря на рост импорта, наша страна остается нетто-экспортером продовольствия. На первом месте по стоимостному объему ввоза — машины, оборудование и транспортные средства, поставки которых выросли на 0,9%, до $147,1 млрд, далее следует продукция химической промышленности, импорт которой снизился на 4%, до $53,5 млрд. В целом по итогам прошлого года Россия импортировала товаров на $283 млрд против $285,3 млрд в 2023-м.



В целом объемы внешней торговли за 2024 год составили $716,9 млрд, что на 0,9% больше, чем годом ранее. Основной объем экспорта пришелся на страны Азии — $329,2 млрд, что на 7,6% больше, чем в 2023 году. Также Азия стала ключевым поставщиком продукции — импорт оттуда вырос на 1,9%, до $191,2 млрд. В процентном выражении больше всего увеличился экспорт в государства Африки — на 14,7%, до $24,3 млрд, импорт оттуда также показал самый заметный рост — на 3,5%, до $3,5 млрд.



В декабре прошлого года федеральный центр «Агроэкспорт» сообщал, что к 8 декабря экспорт сельхозсырья и продовольствия был на уровне $38,47 млрд против $38,94 млрд год назад, снизившись примерно на 1%. В 2024 году цены на мировом продовольственном рынке были крайне волатильными и показывали разнонаправленное движение, что серьезно повлияло на экспортную выручку. Тем не менее, «Агроэкспорт» рассчитывал, что к концу года отставание удастся преодолеть и по итогам 2024-го экспорт продукции АПК будет на уровне 2023 года, когда он достиг $43,5 млрд. При этом в физическом выражении отгрузки к 8 декабря были на 10% выше, чем годом ранее.



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