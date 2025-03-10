«Рексофт Консалтинг» создает Центр компетенций в АПК

Центр будет фокусироваться на разработке стратегических и операционных решений для компаний АПК и смежных отраслей Pixabay

«Рексофт Консалтинг» (подразделение многопрофильной технологической группы «Рексофт») создает Центр компетенций в АПК. Управляющим директором «Рексофт Консалтинг», курирующим это направление, назначен Дмитрий Краснов, который с 2019 года до недавнего времени возглавлял федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Директором Центра стал Андрей Кучеров, ранее занимавший должность заместителя руководителя «Агроэкспорта», сообщили «Агроинвестору» в компании «Рексофт».



В состав нового Центра компетенций в АПК вошли ведущие эксперты и аналитики агрорынка, имеющие опыт работы в крупнейших агрохолдингах, институтах развития, международных и российских консалтинговых компаниях. Центр будет фокусироваться на разработке как стратегических, так и операционных решений для компаний, работающих в АПК и смежных отраслях. Ключевыми областями консалтинга станут развитие новых направлений бизнеса, решение задач перспективного технологического и инновационного развития, разработка решений в области цифровой трансформации и промышленной автоматизации.



Эксперты Центра будут оказывать консультационные услуги по выходу на новые рынки, развитию зарубежной инфраструктуры и формированию комплексной маркетинговой стратегии. Также они будут содействовать клиентам в реализации государственных инициатив и оказывать экспертную поддержку в формировании стратегических проектов и программ развития. Кроме того, Центр будет работать в интересах финансовых, логистических, сервисных организаций, для которых предприятия АПК являются потенциальными заказчиками.



«Агропромышленный комплекс — один из драйверов российской экономики. Сельское хозяйство меньше других отраслей подвержено санкционным ограничениям, что поддерживает его привлекательность для инвесторов и зарубежных партнеров, — отметил гендиректор «Рексофт Консалтинг» Андрей Скорочкин. — АПК активно взрослеет, идет процесс укрупнения, агрохолдинги обрастают новыми направлениями деятельности, которые требуют профессионального управления, стратегического планирования и внедрения современных технологий». Потребность в консалтинге в агросекторе будет расти, охватывая такие области, как автоматизация и внедрение цифровых технологий, AI, управление цепями поставок, разработка стратегий экспорта и др., уверен он.



Российский агрорынок в последние годы активно развивался, за 10 лет Россия увеличила экспорт продукции АПК в 2,6 раза, сравнивает управляющий директор «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. Однако отрасль сталкивается с серьезными вызовами и ограничениями, связанными с удорожанием средств производства и ростом себестоимости, снижением инвестиционной активности и конкурентоспособности. «Сейчас как никогда важно стимулировать дальнейшее развитие сектора, повышать качество управления и операционную эффективность, использовать весь современный технологический арсенал для обеспечения устойчивого развития», — говорит он.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

