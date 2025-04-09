Правительство закрепило в агрогоспрограмме цели на 2030 год

Прежний вариант госпрограммы предполагал увеличение сельхозпроизводства на 14,6% относительно 2020 года Pixabay

Правительство закрепило в госпрограмме развития сельского хозяйства цели по достижению в 2030 году роста производства в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Согласно изменениям, которые внесены в документ, первая цель - достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых целях) в 2030 году в объеме 122,6% по отношению к уровню 2021 года. Вторая цель предполагает достижение индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых целях) в 2030 году в объеме 124,2% по отношению к 2021-му.



В ранее действовавшей редакции программы цели были установлены по сравнению с 2020 годом: в 2030-м планировалось увеличить сельхозпроизводство на 14,6%, производство пищевых продуктов — на 14,7%. Президент Владимир Путин в «майском» указе поставил перед АПК задачу по увеличению производства продукции в 2030 году по сравнению с 2021-м не менее чем на 25%.



Целевой показатель Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года, отражающий увеличение объема производства продукции АПК, установлен на уровне 125% в 2030 году по сравнению с 2021 годом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз. «При планировании значений показателя использована модель равномерного наращивания объемов производства продукции подотраслей (сельского хозяйства и пищевой промышленности). Показатель является комплексным и декомпозирован в цели госпрограммы АПК как индекс производства пищевой продукции и индекс производства продукции сельского хозяйства», — уточнили в ведомстве.



Также правительство закрепило в госпрограмме цель по достижению в 2030 году экспорта продукции АПК в $55,2 млрд (в номинальных ценах). Ранее эта цифра фигурировала как расчетная на основе поставленной президентом перед российским АПК задачи — достичь роста экспорта в 2030 году в полтора раза по сравнению с 2021-м. В действовавшей до этого редакции госпрограммы была цель по достижению в 2030 году экспорта в $47,1 млрд.



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