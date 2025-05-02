Картофель посажен на 20% плановой площади

Урожай картофеля в этому году может быть выше прошлогоднего Pixabay

К концу апреля картофель в товарном секторе был посажен примерно на 20% от запланированных 286 тыс. га, пишет поле.рф со ссылкой на исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова. По его словам, этот результат в основном обеспечили аграрии юга, хотя и ряд центральных регионов благодаря аномально теплой погоде в марте успели посадить достаточно большие площади. Так, например, в Брянской области до наступления заморозков картофель занял 2 тыс. га.



Майское похолодание может притормозить посадочные работы, а уже взошедший картофель в ряде регионов Юга пострадал из-за них, знает Красильников. По его словам, восстановить посадки поможет использование специальных препаратов. Без них в ходе вегетации картофель будет подвержен более высоким рискам заболеваний.



По предварительной оценке союза, урожай картофеля в этому году будет выше прошлогоднего. В третьей декаде апреля Красильников говорил «Агроинвестору», что в этом году новый урожай отечественного картофеля ранних сортов может появиться на прилавках уже в начале июня, тогда как обычно это происходит начиная со второй половины месяца.



Более ранние поставки в продажу местной продукции позволят снизить информационный накал в отношении высоких цен на продукцию, считает Красильников. По данным Росстата, за неделю с 22 по 28 апреля картофель в рознице подорожал на 2,7%, по сравнению с концом марта — почти на 15%, к декабрю прошлого года — на 49%.



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