В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на картофель

Рост цен обусловлен снижением урожая относительно 2023 года и увеличением затрат А. Орлов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением ввести временное ограничение цен на картофель. «В течение 2024-го данный продукт стал наиболее подорожавшим среди продовольственных товаров. По данным Росстата и Центробанка, розничные цены на картофель выросли на 92%: с 28 руб. в декабре 2023-го до почти 57 руб. в декабре 2024-го. В 2025 году рост цен на картофель продолжается», — говорится в тексте документа, который цитируют «Известия». Чернышов также обращает внимание на то, что по постановлению правительства предельные цены на отдельные социально значимые продовольственные товары могут вводиться на срок до 90 дней, если в течение 60 дней подряд их стоимость увеличивается на 10% и более с учетом сезонных факторов.



«Картофель иногда называют вторым хлебом, поэтому серьезные колебания цен на этот социально значимый продукт ощутимо повышает нагрузку на бюджет миллионов семей. Этот овощ, который традиционно считается доступной пищей, только за 2024-й подорожал почти в два раза, а в 2025-м темпы роста ускоряются», — сказал вице-спикер Госдумы «Известиям». Он уточнил, что стоимость картофеля, согласно официальным данным Росстата, с начала года увеличилась уже на 23,9%, что создает угрозу продовольственной безопасности, особенно для малоимущих граждан. При этом временное ограничение цен — разумная мера в такой ситуации, предусмотренная законодательством.



В то же время сейчас ряд торговых сетей добровольно сдерживают наценки на отдельные позиции социально значимых продовольственных товаров, к которым в том числе относится картофель, сообщили изданию в ФАС. Кроме того, региональные власти активно используют разработанный ведомством механизм стабилизации цен на товары. Они заключают с хозяйствующими субъектами соглашения об ограничении цен/наценок. По состоянию на март по картофелю такие соглашения заключены в 30 регионах. «В субъектах, где они действуют, наблюдается положительный эффект в сравнении динамики цен с регионами, в которых они не заключались, — подчеркнули в службе.



В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что в прошлом году в России был собран урожай картофеля на уровне средних многолетних значений —7,3 млн т. При этом в агроведомстве напомнили, что с учетом сокращения урожая в 2024-м относительно 2023-го (8,62 млн т), была установлена тарифная льгота на беспошлинный ввоз не более 150 тыс. т импортного картофеля. По данным министерства, сейчас отечественный картофель производители продают в среднем по цене 32,5 руб./кг, что на 3 руб. выше, чем в аналогичный период 2022-го. Таким образом, существенное повышение цен наблюдается только по отношению к низкой базе 2023 года, обусловленной рекордным урожаем картофеля в стране. В рознице, по данным Росстата, картофель сейчас стоит 69,9 руб./кг.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что относится к вероятному госрегулированию цен на картофель «как к первоапрельской шутке». По его словам, возможно, у депутатов и есть поводы для обеспокоенности относительно розничных цен, но их рост весной — это традиционное сезонное явление, обусловленное увеличением объемов импорта, а пик ввоза обычно приходится на апрель — середину июня. Так, в порту Новороссийска 1 кг импортного картофеля стоит 50-60 руб., плюс доставка и надбавки торговых посредников и торговых сетей. Кроме того, по словам Красильникова, некоторые торговые сети уже отказались от продажи отечественного картофеля в пользу импортного (для Европейской части страны — Египет и скоро — Азербайджан; Урала и Сибири — Пакистан; Дальнего Востока — Китай), при этом Тула и Брянск уже приступили к посадкам раненого и ультрараннего картофеля. «Но первые серьезные поставки отечественного картофеля мы ожидаем в середине июня или начале июля», — сказал Красильников «Агроинвестору».



По данным Росстата на 1 марта, остатки картофеля у сельхозпроизводителей составляли около 1 млн т, что на 28% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. «1 млн т — звучит существенно, но мы не исключаем, что среди этого объема есть семенной картофель, а нам для посадок нужно около 750-800 тыс. т», — добавляет Красильников. Кроме того, продолжает он, сложность еще и в том, что на фоне не очень высокого урожая прошлого года (7,37 млн т в товарном секторе против 8,62 млн т в 2023-м) ощущается дефицит востребованного отборного картофеля. Есть и другая проблема: отсутствие у торговых сетей единого требования по качеству и калибру, что вносит диссонанс в отношения между производителями и ритейлерами.



Но основная сложность в том, что затраты на производство картофеля растут, продолжает Красильников. Так, за последние год-полтора расходы на оплату только труда выросли в 2,5-3 раза. «Для российских картофелеводов сезон-2024/25 с точки зрения ценообразования вышел достаточно неплохой, но картофель и овощи “борщевого набора” не должны стоить копейки, как многие на это рассчитывают. Напомню, что этот сектор растениеводства наиболее затратный. В противном случае это может привести к практике прошлого года: когда на фоне, мягко говоря, убыточного сезона после рекордного урожая 2023-го цены были минимальными <...>, и в итоге посадочные площади были сокращены на 30 тыс. га, что при средней урожайности составляет более 0,5 млн т картофеля», — прокомментировал Красильников.



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