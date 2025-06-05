За четыре месяца сельхозпроизводство выросло на 1,6%

Производство яиц в январе-апреле увеличилось на 4,1% Pixabay

Производство сельхозпродукции во всех хозяйствах в апреле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличилось на 1,4%, сообщил Росстат. В январе-апреле рост составил 1,6%. Для сравнения, в апреле 2024 года в годовом выражении отрасль прибавила 2,1%, за четыре месяца — 2%. Производство скота и птицы на убой в живом весе в апреле увеличилось на 0,3%, как и по итогам первых четырех месяцев этого года, молока — на 0,4% и 0,9% соответственно, яиц — на 5,3% и 4,1%.



Согласно базовому варианту среднесрочного прогноза социально-экономического развития России до 2028 года, подготовленному Минэкономразвития, в этом году производство сельхозпродукции может увеличиться на 4,4%, такой же прогнозу у Минсельхоза. Консервативный вариант Минэкономразвития предполагает рост на 3,8%.



Независимый эксперт агрорынка Александр Корбут считает прогнозы Минсельхоза и Минэкономразвития по росту сельхозпроизводства несколько завышенными. По его мнению, скорее всего, оно увеличится на 3,5-3,6% относительно 2024-го в сопоставимых ценах. «В растениеводстве, я полагаю, рост составит не более 5,6%. Урожай зерновых и картофеля будет выше прошлогоднего, если не случится каких-то природных катаклизмов. Но будет определенный провал по сбору плодов и ягод из-за весенних заморозков, а также по ряду других культур, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Что касается животноводства, то оно уперлось в потолок своего развития, и здесь все будет определяться тем, как будет идти экспорт и какими будут экспортные цены».



«Мы достаточно осторожны в прогнозах на текущий год, и данные цифры от Минсельхоза и Минэкономразвития выглядят весьма оптимистично с учетом доминации негативных факторов, а также состояния неопределенности на рынке АПК, — отмечает управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. — Мы ожидаем, что в 2025 году в сопоставимых ценах рынок сохранится на уровне 2024 года или незначительно (на 0,5%) снизится». Среди негативных факторов он называет влияние ключевой ставки, уменьшение субсидий, ухудшение логистических возможностей (как в России, так и за рубежом), погодные условия в начале года, ограничения работы на внешних рынках, укрепившийся рубль, кадровый дефицит, износ техники и ограничения в области ее поставок.



Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов прогнозирует рост отрасли по итогам года на уровне 2%. Общий годовой итог во многом будет зависеть от успехов растениеводческого сегмента, на который приходится основная доля сельхозпроизводства в физическом выражении, а прогнозы валового сбора зерна сейчас очень вариативны, сказал он «Агроинвестору». «При это гораздо важнее сейчас видеть долгосрочную тенденцию — разочаровавшись в рентабельности зерновых культур, аграрии пытаются сократить долю зерновых в севообороте, смещая его структуру в пользу масличных, — акцентирует внимание он. — Однако более кардинальное изменение севооборота всегда требует адаптации технологии производства, а значит, дополнительных инвестиций в парк техники, прицепное и навесное оборудование и т. д. В текущих макроэкономических условиях большинство аграриев на это пойти не готовы».



Подробнее о прогнозах развития сельхозпроизводства в этом году — в июньском номере «Агроинвестора».



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