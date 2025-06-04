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Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Закупочные цены пшеницы в портах опустились до минимума с сентября прошлого года

Основным фактором стало ослабление экспортных котировок

| Агроинвестор |

В ближайшее время рублевый рынок пшеницы, вероятно, будет оставаться под давлением
В ближайшее время рублевый рынок пшеницы, вероятно, будет оставаться под давлением

Закупочные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах уменьшились до 16,5-16,8 тыс. руб./т ($209) с 16,8-17 тыс. руб./т ($210) неделей ранее, подсчитал аналитический центр «». Рублевые котировки опустились до самого низкого уровня с сентября 2024, отметили аналитики. Основным фактором стало ослабление экспортных котировок: пшеница старого урожая с протеином 12,5% подешевела до $240-243/т с $248-250/т неделей ранее. Также сдерживающим фактором для цен остается укрепление рубля. 

Накануне аналитический центр » сообщал, что цены спроса на российскую пшеницу нового урожая с 12,5% протеина с поставкой в июле на прошлой неделе оставались без изменений — около $227/т FOB. Цены спроса на пшеницу с 12,5% протеина нового урожая в глубоководных портах формируются на уровне около 15 тыс. руб./т. Внутренний рынок пшеницы на прошлой неделе продолжил падение на европейской части страны.

Экспорт идет вялыми темпами. «» оценивает объем вывоза пшеницы из России в мае на уровне 1,9 млн т против 4,5 млн т год назад и средних для этого месяца 2,2 млн т. По предварительной оценке центра, в июне на внешние рынки также будет отгружено 1,9 млн т пшеницы против 4,2 млн т годом ранее и 2,2 млн т в среднем. 

Оптимизм по поводу нового урожая также несколько давит на цены пшеницы. Ожидается, что пшеница нового урожая начнет торговаться в июле. «В ближайшее время рублевый рынок пшеницы, вероятно, будет оставаться под давлением. Поддержку котировкам может оказать возможное понижение экспортной пошлины и низкие запасы зерновых. Дополнительным фактором может выступить возможное ослабление рубля», — считают аналитики «».

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