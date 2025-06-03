Цены спроса на пшеницу нового урожая остаются стабильными

В мае Россия поставила на экспорт 2,1 млн тонн пшеницы Pixabay

Цены спроса на российскую пшеницу нового урожая с 12,5% протеина с поставкой в июле на прошлой неделе оставались без изменений — около $227/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Цена на французскую пшеницу нового урожая составила $227/т, на румынскую — $225/т, на американскую — $222/т.



Цены спроса на пшеницу с 12,5% протеина нового урожая в глубоководных портах формируются на уровне около 15 тыс. руб./т. Внутренний рынок пшеницы на прошлой неделе продолжил падение на европейской части страны. На Юге пшеница 4-го класса подешевела на 300 руб., до 15-15,5 тыс. руб./т (EXW элеватор), предложение невелико, отмечают аналитики. В Поволжье и Центре цены уменьшились на 350 руб., до 14,5-14,8 тыс. руб./т и до 15,2-15,7 тыс. руб./т соответственно. В Сибири цена пшеницы 4-го класса оставалась в диапазоне 11,4-12,7 тыс. руб./т, в отдельных случаях закупки на фуражные цели в Новосибирской области достигают цены около 13,5 тыс. руб./т. Производители заняты посевной, активность торговли низкая.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Интерфаксу», что цены на европейскую пшеницу на 1 июня по сравнению с 1 мая снизились на 3,4%, до $228 за тонну. Американская пшеница подорожала на 1,4%, до $222. Цена на российскую пшеницу (FOB Новороссийск) была стабильной: на 1 мая — $243, на 1 июня — $244 за тонну.



Согласно мониторингу союза, в мае Россия поставила на экспорт 2,1 млн т пшеницы — в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, когда было отгружено 5,2 млн т. Покупателями были 18 стран против 50 год назад. Больше всего российской пшеницы импортировал Иран — 342 тыс. т, что в 4,8 раза больше, чем в мае прошлого года. Второе место занимает Турция, однако экспорт в эту страну сократился на 41,4%, до 323 тыс. т. Также снизил закупки Египет, занявший третье место, — с 746 тыс. т до 301 тыс. т. Поставки в Бангладеш упали с 319 тыс. т до 160 тыс. т. Замыкающий топ-5 покупателей Судан увеличил закупки на 1,7%, до 137 тыс. т.



Аналитический центр «СовЭкон» оценивает майский экспорт пшеницы из России в 1,9 млн т против 2,4 млн т в апреле, пишет Reuters. Аналитики ожидают вялого начала нового сезона из-за довольно высоких внутренних цен на зерно в рублях, ожиданий среднего урожая в южных регионах страны, а также низких переходящих запасов.



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