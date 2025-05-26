Экспортные цены спроса на российскую пшеницу продолжают падать

Внутренний рынок пшеницы на прошедшей неделе также ослабевал Freepik.com

На прошлой неделе экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июне опустились ниже $240/т FOB с $248/т неделей ранее, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Активность торговли пшеницей старого урожая оставалась низкой. Цены спроса на российскую пшеницу нового урожая оставались на прежних уровнях − $225-229/т FOB. Французская и австралийская пшеница подешевела на $2, до $229/т и $247/т соответственно, румынская — на $3, до $246/т, аргентинская — на $1, до $233/т. При этом цены на американскую пшеницу выросли на $7, до $226/т.



Биржевой рынок пшеницы активно рос на погодных факторах, таких как засуха на части юга России, жаркая сухая погода в Китае и ухудшение состояния посевов в США, однако затем скорректировался вниз, отмечают аналитики. В ближайшие две недели в Ростовской и Волгоградской областях, согласно текущим прогнозам, будет сохраняться нехватка осадков при температурах выше или около нормы, что может негативно сказаться на потенциале урожайности зерновых в этих регионах. В то же время дожди в Центре и большей части Поволжья будут поддерживать благоприятные условия для развития посевов, оценивает «Русагротранс».



Минсельхоз рассчитывает на увеличение сбора зерна в этом году, сказал в кулуарах Кавказского инвестиционного форума замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, пишет «Интерфакс». «Прогнозов мы сейчас стараемся не давать. Мы рассчитываем получить, как сказала министр [Оксана Лут], больше, чем в прошлом году, — отметил он. — Но вы видите, что у нас в течение всего сезона очень много лимитирующих факторов — и засухи, и переувлажнение [почвы], и сложные уборки. Поэтому у нас может быть биологический потенциал в посевах очень большой, но до момента уборки и закладки в элеваторы слишком большой и непростой путь. Поэтому прогнозов мы давать не будем, будем работать на то, чтобы обязательства по внутреннему рынку и по внешнему были выполнены».



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах после существенного падения на прошлой неделе оставались на уровне 17 тыс. руб./т без НДС. При этом расчетная цена закупочных цен в портах с учетом экспортной цены нового урожая и при условии сохранения текущего курса рубля к доллару может составить около 15,5-16 тыс. руб./т, подсчитали аналитики «Русагротранса».



Внутренний рынок пшеницы на прошедшей неделе также ослабевал. На Юге пшеница 4-го класса подешевела на 350 руб., до 15,3-15,8 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), при этом предложение невелико. В Поволжье цены упали на 500 руб., до 15 тыс. руб./т, в Центре — на 100 руб., до 15,6-15,9 тыс. руб./т. В Сибири пшеница 4-го класса торговалась в диапазоне 11,4-12,7 тыс. руб./т, в среднем подешевев на 250 руб./т к предыдущей неделе.



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