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Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

«СовЭкон»: не стоит ожидать роста внутренних цен на пшеницу

Запасы относительно высоки, а потребители не спешат покупать пшеницу по высоким ценам

| Агроинвестор |

На 1 апреля общие запасы пшеницы в России составили 20,3 млн тонн против 27,5 млн тонн годом ранее
На 1 апреля общие запасы пшеницы в России составили 20,3 млн тонн против 27,5 млн тонн годом ранее

С учетом текущей динамики запасов пшеницы в России не стоит ожидать какого-то роста цен на внутреннем рынке, особенно в удаленных от экспорта регионах, считает аналитический центр «». Запасы относительно высоки, а потребители не спешат покупать пшеницу по высоким ценам, говорится в его сообщении.

По состоянию на 1 апреля общие запасы пшеницы в России составили 20,3 млн т против 27,5 млн т годом ранее, подсчитали аналитики «» на основе данных . Общие запасы пшеницы включают запасы в сельхозпредприятиях, а также в заготовительных и перерабатывающих предприятиях без учета малых. Запасы пшеницы у сельхозпроизводителей сократились на 5,6 млн т по сравнению с прошлым кварталом, до 9,8 млн т, у переработчиков — на 2,8 млн т, до 10,5 млн т. 

В том числе запасы пшеницы на Юге — ключевом экспортном регионе -составляли 4,7 млн т — на 49% меньше, чем годом ранее. В Центре запасы пшеницы снизились на 35%, до 4 млн т, в Поволжье — на 17%, до 5,1 млн т. При этом в Сибири запасы были на 2% выше прошлогодних — 3,9 млн т.

Продажи пшеницы в первом квартале замедлились: по данным , в январе-марте сельхозпроизводители продали 7,9 млн т против 10,7 млн т годом ранее. «Мы считаем, что переработчики не торопятся с закупками на фоне относительно высоких цен и ожидания нового урожая», — отмечает «».

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