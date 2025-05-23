Правительство отменило неофициальную минимальную цену на экспорт пшеницы

Вряд ли изменения окажут влияние на просевшие темпы отгрузок flickr.com

Правительство отменило минимальную цену на пшеницу для экспортеров до конца текущего сельхозсезона, сообщает Reuters со ссылкой на источники. В октябре прошлого года «Агроинвестор» писал, что Минсельхоз в ходе закрытой встречи рекомендовал ввести минимальную цену на международных тендерах — она составляла $250/т (FOB). Тогда же Союз экспортеров и производителей зерна сообщил о взятом курсе на прямые поставки российских зерновых без привлечения иностранных трейдеров и посредников.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что отмена рекомендованной минимальной цены уже не окажет влияния на сильно просевший экспорт. «Все ждут начала следующего сезона. Большинство контрактов на май и июнь уже зафиксированы на рекомендованном уровне ($250/т FOB). Поэтому отмена минимальной рекомендованной цены не окажет значимого воздействия: для этого не осталось ресурса», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору».



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут считает, что смысла в введении рекомендованной пороговой цены не было, а ее отмена — это «победа здравого смысла». «Эффективности в этом мероприятии не было: оно было направлено только на снижение конкуренции со стороны небольших экспортеров, а сейчас этой конкуренции и нет, потому что квота выбрана не будет», — считает он. Кроме того, по словам Корбута, эта рекомендация не соблюдалась, что было видно по индикативным ценам, применяемым для расчета экспортной пошлины, которые публикует Минсельхоз. Так, в 2025 году индикативная цена была на уровне или превышала $250/т только по данным на 7 и 16 мая — $250 и $250,5 за тонну соответственно.



Ранее «Агроинвестор» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранса» сообщал, что с июля по апрель сезона-2024/25 Россия поставила на внешние рынки около 38,6 млн т пшеницы с учетом стран ЕАЭС. Крупнейшими покупателями за этот период стали Египет с 7,86 млн т (6,85 млн т годом ранее), Турция с 2,9 млн т (свыше 6 млн т в июле-апреле сезона-2023/24), Бангладеш с 2,55 млн т (3,39 млн т), Алжир с 1,68 млн т (1,9 млн т) и Нигерия — 1,48 млн т (405 тыс. т). В мае экспорт российской пшеницы составит около 1,9 млн т, прогнозировали аналитики «Русагротранса», в целом по итогам сезона — 42,2 млн т (включая поставки в страны ЕАЭС). Это третий по величине результат после сезона-2023/24, когда на внешние рынки было отправлено 55,5 млн т пшеницы, и 2022/23 сельхозгода, когда отгрузили 49,3 млн т, сравнивают они.



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