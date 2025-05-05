Индекс продовольственных цен ФАО в апреле продолжил расти

Снижение значения индексов цен на сахар и растительные масла не позволило компенсировать рост значения индексов цен на зерновые, молочную продукцию и мясо М. Стулов

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (отражает ежемесячное движение международных цен корзины продовольственных товаров; формируется на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп с учетом средней доли каждой группы в объеме мирового экспорта в период 2014—2016 годов) в апреле составило 128,3 пункта, что на 1,2 пункта (1%) больше, чем в марте и на 9 пунктов (7,6%) выше показателя апреля прошлого года. Однако индекс на 31,9 пункта (19,9%) ниже его рекордного значения, зафиксированного в марте 2022 года, говорится в сообщении ФАО.



Среднее значение Индекса цен ФАО на зерновые в апреле увеличилось на 1,3 пункта (1,2%) относительно марта и составило 111 пунктов — это на 0,6 пункта (0,5%) меньше показателя апреля прошлого года. Динамика по итогам месяца связана с повышением цен на все основные виды зерновых. Мировые цены на пшеницу незначительно выросли на фоне сокращения экспорта из России и устойчивых темпов вывоза из некоторых других крупных стран-экспортеров, а также колебания курсов валют, связанные с ослаблением доллара, особенно по отношению к евро. Международные цены на кукурузу также выросли, в основном из-за сезонного уменьшения запасов в США и колебаний валютных курсов. Ускорению роста цен способствовали изменения в тарифной политике Штатов в отношении импорта. Кроме того, увеличились мировые цены на сорго, ячмень и рис.



Среднее значение Индекса цен на растительные масла в прошедшем месяце уменьшилось на 3,7 пункта (2,3%) относительно марта, до 158 пунктов, что, однако, на 20,7% больше, чем в апреле 2024-го. Снижение за месяц в основном было обусловлено понижением цен на пальмовое масло, что компенсировало рост котировок соевого и рапсового масел. Мировые цены на подсолнечное масло в целом оставались стабильными: в течение апреля они колебались в узком диапазоне, но оставались значительно выше уровня прошлого года на фоне сокращения поставок из Черноморского региона.



Индекс цен на мясо в апреле составил 121,6 пункта, что на 3,7 пункта (3,2%) выше показателя в марте и на 5 пунктов (4,3%) больше, чем годом ранее. Выросли международные котировки всех видов мяса, значительнее всего подорожала свинина. Среди основных причин ФАО называет устойчивый импортный спрос на мясо.



В апреле третий месяц подряд продолжался рост международных цен на сливочное масло, они достигли нового исторического максимума на фоне сокращения запасов и высокого спроса на молочные жиры. Также дорожало сухое молоко и сыр. В результате среднее значение Индекса цен на молочную продукцию по итогам прошлого месяца составило 152,1 пункта, что на 3,5 пункта (2,4%) выше мартовского уровня и на 28,4 пункта (22,9%) больше значения апреля 2024 года.



Среднее значение Индекса цен на сахар в апреле составило 112,8 пункта, что на 4,1 пункта (3,5%) ниже его мартовского значения и на 13,8 пункта (10,9%) меньше, чем в апреле прошлого года. Падение мировых цен на сахар в значительной степени было обусловлено неопределенностью относительно развития мировой экономики и возможными последствиями для спроса со стороны секторов производства напитков и пищевой промышленности, на которые приходится основная доля потребления сахара в мире, поясняет ФАО.



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