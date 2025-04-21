Отраслевые объединения просят не вводить госрегулирование цен на продовольствие

Расширение регулирования цен на социально значимые может привести к нарушению баланса спроса и предложения Е. Разумный

Ведущие отраслевые объединения производителей и поставщиков продуктов питания, а также торговых сетей и потребителей обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не вводить регулирование цен и предельно внимательно оценивать влияние таких мер, пишет «Агроэксперт». Все участники продовольственной цепочки «от поля до прилавка» считают такой подход не только неконструктивным, но и объективно вредным в сложившейся социально-экономической и политической ситуации, говорится в обращении. Среди подписавших его — Ассоциация компаний розничной торговли, Масложировой союз России, Национальная мясная ассоциация, Национальный союз производителей молока «Союзмолоко», «Руспродсоюз», Рыбный союз и др.



Административное давление и законопроектная активность, направленные на госрегулирование цен на продукты питания, растут, при этом не учитываются причины изменения цен и увеличения издержек, не зависящие от бизнес-сообщества, отмечают авторы письма. Участники потребительского рынка поддерживают меры, которые власти применяют против картельных соглашений, но обращают внимание, что инфляционные процессы связаны преимущественно с повышением издержек производства и обращения продукции. Потому своей основной задачей они считают уменьшение издержек. Этому может помочь улучшение взаимодействия в отрасли и снижение избыточной административной нагрузки.



При этом дальнейшее расширение регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости может привести «к нарушению баланса спроса и предложения, стагнации развития сельского хозяйства и пищевой промышленности», предупреждают отраслевые объединения. Также авторы отмечают, что перечень социально-значимых товаров устарел и не соответствует реалиям производства и потребления.



Недостаточная оценка последствий мер по ограничению свободы ценообразования «неизбежно приведет к установлению обязательного ассортимента товаров в торговых сетях, а затем и заданий производителям по их поставке», считают отраслевые объединения. Вместе с тем, у государства уже есть достаточный набор механизмов регулирования рынка и развития отдельных отраслей, поэтому достаточно будет сконцентрироваться на повышении эффективности именно этих инструментов, пишут они. Также авторы обращения считают важным развитие адресных мер поддержки социально незащищенных граждан для обеспечения доступности базовых продуктов питания. Это эффективнее «установления единых наценок и всеобщих цен на тысячи товаров российских предприятий», подчеркивают они.



В конце марта, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году, Мишустин говорил, что власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие, а в случае необходимости — принимать самые жесткие меры. «Напомню, что правительство специально предоставило регионам серьезные инструменты и возможности для совместной работы с производителями, поставщиками и торговыми сетями по ограничению цен и наценок», — отмечал глава кабмина.



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