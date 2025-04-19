Стоимость яиц к Пасхе снизилась

Рынок яйца остается стабильным Pixabay

По данным Росстата, за первый квартал текущего года производство куриного яйца в сельхозпредприятиях увеличилось на 4,9%, или 459,6 млн штук. «Это достаточно большой прирост, который, естественно, оказал влияние на формирование цен», — рассказала «Агроинвестору» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. По информации Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), за март яйца в сетях-членах АКОРТ подешевели на 14%. Согласно Росстату, за неделю с 8 по 14 апреля яйца в рознице подешевели в среднем на 1,6%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 8,5%. «Птицеводы сильно постарались, чтобы обеспечить стабильность рынка яйца в канун праздника Пасхи», — комментирует Бобылева.



В начале февраля яйца были включены в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ритейлерам. Первый заместитель гендиректора компании «Волжанин» (один из крупнейших производителей яйца в стране) Ольга Мохова отмечает, что начиная со второй половины февраля цена на товарное яйцо начала снижаться. «Первоначально снижение цены заметили на торгах федеральных сетей. На этих торгах, наверное, в силу приоритета работы по контрактам, спрос оказался значительно ниже предложения, что отразилось на цене, — рассказала она «Агроинвестору». — Естественным образом цена с торгов потянула вниз и рыночную цену. Таким образом, рыночная цена реализации критично приблизилась к себестоимости производства».



Если крупные птицефабрики, имея значительную долю продаж через контракты, по-прежнему получают маржу, необходимую для осуществления производственной деятельности, то средние и мелкие производства вынуждены продавать свою продукцию в опте, где цена иногда ниже, чем на торгах и значительно меньше себестоимости, знает Мохова.



В «Волжанине» особого роста спроса на яйцо в предпасхальный период не заметили. Но в то же время не фиксируют и отказа от ранее согласованных объемов. «Наверное, отсутствие дефицита и доступность продукта "сглаживают" сезонный ажиотаж», — рассуждает она. Такую же ровную тенденцию без особых всплесков в компании заметили и перед Новым годом.



Снижение рыночной цены на яйцо может быть критичным для предприятий поскольку за последнее время значительно увеличилась себестоимость, прежде всего, за счет роста цены на пшеницу и другие растительные ингредиенты кормов, предупреждает Мохова. «Несмотря на то, что аналитики недавно повысили прогноз по урожаю пшеницы, в текущем году по-прежнему ожидается низкий урожай, что, в свою очередь, не улучшит ситуацию животноводов», — добавляет она.



Накануне праздника Центр стратегических разработок выпустил Индекс «Пасхи», в котором сравнил стоимость ингредиентов по регионам России для приготовления блюд пасхального стола — кулича, яиц и творожной пасхи на семью. Средняя цена продуктов составила 495,35 руб. Дешевле всего он обойдется в Поволжье — 428,6 руб., дороже всего необходимые продукты стоят в Дальневосточном федеральном округе — 646,8 руб.

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