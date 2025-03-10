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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Птицефабрика «Башкирская» в 2025 году увеличит выпуск яиц в два раза

Инвестиции в модернизацию предприятия составят 3,4 млрд рублей

| Агроинвестор |

С увеличением объемов производства птицефабрика будет наращивать поставки в другие регионы страны
С увеличением объемов производства птицефабрика будет наращивать поставки в другие регионы страны

Крупнейший производитель товарного куриного яйца в Башкирии — птицефабрика «Башкирская» — до конца этого года увеличит его выпуск до 2,2 млн штук в сутки. К началу 2025-го компания уже нарастила производство до 1,1 млн штук, сообщили «» в компании. Также «Башкирская» в августе прошлого года возобновила выпуск продукции после первого этапа модернизации: ее птицефабрика проводит с конца 2023-го для усиления мер биологической безопасности. Объем инвестиций в модернизацию предприятия в 2023—2025 годах составит 3,4 млрд руб.

Кроме того, принято решение о строительстве комбикормового завода для обеспечения предприятия кормами собственного производства, внедрения основных принципов биобезопасности для цепочки поставок корма и ликвидации рисков заражения птицы. «При выходе на полную производственную мощность птицефабрика будет полностью обеспечена собственными комбикормами, производимыми по утвержденным рецептурам с соблюдением технологии безопасного производства», — отметила гендиректор птицефабрики «Башкирская» Ирина Гаврилкина. Сейчас компания развивает торговые марки «» и «Авдоша», а также планирует расширение ассортимента. С увеличением объемов производства птицефабрика будет наращивать поставки в другие регионы страны.

Ранее о планах увеличить мощности производства сообщали и другие птицефабрики. Так, « Групп» вложит более 10 млрд руб. в строительство двух филиалов птицефабрики «Вараксино» в Сарапульском районе Удмуртии. Их проектная мощность составит 340 млн и 157 млн яиц в год. В Татарстане планирует вложить 11 млрд руб. в возведение комплекса мощностью 655 млн яиц, а агрокомплекс «Оредеж» инвестирует 5,5 млрд руб. в расширение производства яиц в Ленинградской области. Кроме того, птицефабрика «Советская агрофирма» (Кировская область) в 2024 году увеличила мощности производства на 12% по сравнению с 2023-м, до 297 млн штук. 

Гендиректор Галина Бобылева говорит, что с начала февраля закупочные цены на яйцо снижаются: торговые сети сокращают объемы закупок по ранее заключенным договорам, мотивируя это сформировавшимися запасами ввиду снижения спроса. При этом в предыдущие годы подобных ситуаций не было, обращает внимание она. «В ряде случаев цены падают ниже уровня себестоимости <...>. Но, к сожалению, в розничной торговле цены не снижаются. Сегодня производители яйца обеспокоены снижением закупочных цен», — прокомментировала Бобылева «». По ее мнению, снижение цен связано не с ростом объемов производства, а с политикой торговых сетей, поскольку ритейл не транслирует снижение закупочных цен на потребителей. 

По данным на 3 марта, цены на яйца по сравнению с концом декабря 2024-го снизились на 2,12%. Их производство в январе 2025-го в хозяйствах всех категорий выросло на 4,4% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом в 2024-м относительно 2023-го оно снизилось на 0,3%. 

Рынок яйца в России сбалансирован, и период роста цен был связан не с долгосрочными тенденциями нехватки, а с временными факторами снижения продуктивности (например, вспышки заболеваний на фабриках). Об этом ранее говорил «» Исполнительный директор Константин Корнеев. «Объемы, необходимые для удовлетворения спроса внутреннего рынка, могут обеспечиваться действующими птицефабриками, в том числе за счет расширения производственных площадок», — отмечал эксперт. По его мнению, для новых активов в этой сфере актуальны рыночные риски, связанные со сбытом. Однако ключевой риск — это биобезопасность: она имеет максимальное влияние на стабильность работы птицефабрик любого типа.

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