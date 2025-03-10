Птицефабрика «Башкирская» в 2025 году увеличит выпуск яиц в два раза

С увеличением объемов производства птицефабрика будет наращивать поставки в другие регионы страны М. Стулов

Крупнейший производитель товарного куриного яйца в Башкирии — птицефабрика «Башкирская» — до конца этого года увеличит его выпуск до 2,2 млн штук в сутки. К началу 2025-го компания уже нарастила производство до 1,1 млн штук, сообщили «Агроинвестору» в компании. Также «Башкирская» в августе прошлого года возобновила выпуск продукции после первого этапа модернизации: ее птицефабрика проводит с конца 2023-го для усиления мер биологической безопасности. Объем инвестиций в модернизацию предприятия в 2023—2025 годах составит 3,4 млрд руб.



Кроме того, принято решение о строительстве комбикормового завода для обеспечения предприятия кормами собственного производства, внедрения основных принципов биобезопасности для цепочки поставок корма и ликвидации рисков заражения птицы. «При выходе на полную производственную мощность птицефабрика будет полностью обеспечена собственными комбикормами, производимыми по утвержденным рецептурам с соблюдением технологии безопасного производства», — отметила гендиректор птицефабрики «Башкирская» Ирина Гаврилкина. Сейчас компания развивает торговые марки «Авдон» и «Авдоша», а также планирует расширение ассортимента. С увеличением объемов производства птицефабрика будет наращивать поставки в другие регионы страны.



Ранее о планах увеличить мощности производства сообщали и другие птицефабрики. Так, «Комос Групп» вложит более 10 млрд руб. в строительство двух филиалов птицефабрики «Вараксино» в Сарапульском районе Удмуртии. Их проектная мощность составит 340 млн и 157 млн яиц в год. В Татарстане «Ак Барс» планирует вложить 11 млрд руб. в возведение комплекса мощностью 655 млн яиц, а агрокомплекс «Оредеж» инвестирует 5,5 млрд руб. в расширение производства яиц в Ленинградской области. Кроме того, птицефабрика «Советская агрофирма» (Кировская область) в 2024 году увеличила мощности производства на 12% по сравнению с 2023-м, до 297 млн штук.



Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева говорит, что с начала февраля закупочные цены на яйцо снижаются: торговые сети сокращают объемы закупок по ранее заключенным договорам, мотивируя это сформировавшимися запасами ввиду снижения спроса. При этом в предыдущие годы подобных ситуаций не было, обращает внимание она. «В ряде случаев цены падают ниже уровня себестоимости <...>. Но, к сожалению, в розничной торговле цены не снижаются. Сегодня производители яйца обеспокоены снижением закупочных цен», — прокомментировала Бобылева «Агроинвестору». По ее мнению, снижение цен связано не с ростом объемов производства, а с политикой торговых сетей, поскольку ритейл не транслирует снижение закупочных цен на потребителей.



По данным Росстата на 3 марта, цены на яйца по сравнению с концом декабря 2024-го снизились на 2,12%. Их производство в январе 2025-го в хозяйствах всех категорий выросло на 4,4% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом в 2024-м относительно 2023-го оно снизилось на 0,3%.



Рынок яйца в России сбалансирован, и период роста цен был связан не с долгосрочными тенденциями нехватки, а с временными факторами снижения продуктивности (например, вспышки заболеваний на фабриках). Об этом ранее говорил «Агроинвестору» Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Объемы, необходимые для удовлетворения спроса внутреннего рынка, могут обеспечиваться действующими птицефабриками, в том числе за счет расширения производственных площадок», — отмечал эксперт. По его мнению, для новых активов в этой сфере актуальны рыночные риски, связанные со сбытом. Однако ключевой риск — это биобезопасность: она имеет максимальное влияние на стабильность работы птицефабрик любого типа.



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