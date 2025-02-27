Птицефабрика «Комсомольская» полностью обновит производственные мощности

Два новых птичника заменят восемь старых Е. Разумный

Птицефабрика «Комсомольская», крупнейший производитель яйца в Пермском крае, в первом и втором кварталах 2025 года введет в эксплуатацию два новых корпуса для содержания промышленного стада птицы, заменив птичники, построенные в 1960-х годах, сообщили «Агроинвестору» в компании. Птичники рассчитаны на 212 тыс. птицемест. По мощности два корпуса заменят восемь действующих, которые будут выведены из эксплуатации после запуска новых. Инвестиции в модернизацию предприятия составят около 840 млн руб.



«Мы формируем стратегию дальнейшего развития птицефабрики. Прежде всего она предполагает расширение основных мощностей и модернизацию кормового производства — строительство комбикормового завода запланировано на 2026 год, — рассказал гендиректор «Комсомольской» Игорь Бельков. — Еще одно приоритетное направление — подготовка кадров, усиление сотрудничества с образовательными организациями региона».



В числе стратегических приоритетов птицефабрики — цифровизация производства. В течение этого года на предприятии планируется завершить внедрение системы диспетчеризации птичников, что позволит контролировать состояние птицы и поддерживать микроклимат в корпусах, а также повысит скорость реагирования на изменения. Цифровизация направлена на повышение эффективности производства.



Птицефабрика «Комсомольская» входит в десятку крупнейших в России производителей яиц, в прошлом году объем их производства составил 645 млн штук. Продукция реализуется в Пермском крае и поставляется в ближайшие регионы. Предприятие полного цикла включает комбикормовый завод, цеха выращивания ремонтного молодняка и промышленного содержания кур-несушек, цеха сортировки, упаковки и переработки яйца, сушки яичного порошка. Промышленное стадо насчитывает 2,1 млн кур.



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