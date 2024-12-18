«Комос Групп» вложит более 10 млрд рублей в производство куриного яйца в Удмуртии

Заявленный объем производства выведет «Комос Групп» в топовые позиции среди производителей яйца М. Стулов

«Комос Групп» вложит более 10 млрд руб. в строительство двух филиалов птицефабрики «Вараксино» в Сарапульском районе Удмуртии. Их проектная мощность составит 340 млн и 157 млн яиц в год. Сейчас агрохолдинг разрабатывает проектную документацию, к строительству объектов планируется приступить не позднее первого квартала 2025 года. «Программа отобрана Министерством сельского хозяйства России для финансирования за счет средств льготного инвестиционного кредита <...>. Правительство региона, в свою очередь, поддержит этот проект инвестициями в инфраструктуру», — сообщается на сайте главы Удмуртской республики.



«Страна живет и развивается, когда работают предприятия, когда живет деревня и когда появляются такие амбициозные и очень важные проекты, — приводятся в сообщении слова главы региона Александра Бречалова. — Удмуртия уже сейчас занимает ведущие позиции по производству молока и яиц. Новые проекты сделают нас еще более конкурентоспособными на рынке, обеспечат продовольственную безопасность страны. Конечно, это еще рабочие места и налоги. Развивается бизнес — развивается инфраструктура, улучшается качество жизни селян. Когда есть все эти составляющие, люди приезжают в деревню, создают семьи».



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что заявленный объем производства существенный — он выведет «Комос Групп» в топовые позиции среди производителей яйца. В целом, по его словам, рынок яйца в России сбалансирован, и период роста цен был связан не с долгосрочными тенденциями нехватки, а с временными факторами снижения продуктивности (например, вспышки заболеваний на фабриках). «Объемы, необходимые для удовлетворения спроса внутреннего рынка, могут обеспечиваться действующими птицефабриками, в том числе за счет расширения производственных площадок», — прокомментировал Корнеев «Агроинвестору». По его мнению, для новых активов в этой сфере актуальны рыночные риски, связанные со сбытом. «Очевидно, что в проекте должно появиться экспортное направление, где целесообразно ориентироваться на поставки в страны ближнего зарубежья», — добавляет он. Однако ключевой риск — это биобезопасность: она имеет максимальное влияние на стабильность работы птицефабрик любого типа.



Агрохолдинг «Комос Групп» занимается молочным скотоводством и растениеводством, переработкой молока, свиноводством и мясопереработкой, производством кормов, дистрибуцией, а также птицеводством — география производственных площадок субхолдинга объединяет Удмуртию, Пермский край и Татарстан. Птицефабрика «Вараксино» вошла в состав «Комос Групп» в 2008 году. Предприятие включает основную площадку, расположенную в селе Вараксино, а также Ижевский и Воткинский филиалы (все — в Удмуртии). Объем производства яйца составляет более 700 млн штук в год. Птицефабрика выпускает более 100 номенклатур готовой продукции, в том числе под марками торговых сетей, и имеет портфель собственных федеральных брендов — «Вараксино» и «Село Зеленое», говорится на сайте компании.

В октябре «Агроинвестор» писал, что одна из крупнейших в Кировской области птицефабрика «Советская агрофирма» к 2027 году благодаря модернизации намерена увеличить производственные мощности на 40%, до 400 млн яиц в год. Общий объем инвестиций в проект запланирован на уровне 2,3-2,4 млрд руб. Компания «Яратель» (входит в «Ак Барс Холдинг») в октябре сообщала о планах построить в Татарстане птицефабрику мощностью 655 млн яиц в год. Плановые инвестиции в проект составят 11 млрд руб. Запуск производства намечен на 2025 год. Намерения расширить производство есть и у агрокомплекса «Оредеж» (входит в «Таврос») — в сентябре стало известно, что компания планирует вложить 5,5 млрд руб. в расширение производства яиц в Ленинградской области. За счет модернизации существующих и строительство новых мощностей объем производства ожидается на уровне 600 млн штук в год.



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