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Вспышка гриппа птиц на Ставрополье не окажет влияния на рынок

Осенне-зимний период для птицеводов всегда был критическим из-за миграции диких птиц

| Агроинвестор |

Птицефабрика «Преображенская» производит до 280 млн яиц в год
Птицефабрика «Преображенская» производит до 280 млн яиц в год

На птицефабрике «Преображенская» в Буденновском округе Ставропольского края выявлен очаг высокопатогенного гриппа птиц, постановлением губернатора региона Владимира Владимирова введен карантин. Ограничительные мероприятия установлены в селе, где находится предприятие, в угрожаемой зоне и зоне наблюдения в радиусе 15 км от очага. Приказом краевого управления ветеринарии утвержден план мероприятий по ликвидации очага заболевания.

Конкретно эта вспышка гриппа птиц не окажет серьезного влияния на рынок в связи с крайне ограниченным объемом производства на данной птицефабрике, прокомментировал «» президент Альберт Давлеев. Предприятие занимается производством яиц, плановая мощность 280 млн штук в год, говорится на сайте «Преображенской».

По словам Давлеева, осенне-зимний период для птицеводов всегда был критическим, особенно ноябрь — именно в этом месяце фиксируется наибольшее количество вспышек заболевания во всех видах птицеводческих хозяйств — начиная от фермерских и личных, заканчивая крупными предприятиями — по всему миру. «В этом году первые вспышки заболевания уже отмечены на североамериканском континенте, прежде всего в Канаде и на западе США, в Японии, Турции, Южной Корее и ряде европейских стран, в которых последние полгода гриппа птиц не было», — знает эксперт.

В России существует постоянная угроза гриппа птиц в связи с тем, что по ее большой территории проходит несколько крупнейших маршрутов их миграции и перелета — в частности, вдоль побережья Черного и Каспийского морей. В этих же регионах существуют традиционные места зимовки перелетных птиц из-за достаточно мягкого климата. Поэтому зоны Краснодарского и Ставропольского краев, Северного Кавказа и близлежащих регионов являются более рискованными для промышленного птицеводства, поскольку исключить попадание вируса из природной среды крайне сложно, отмечает Давлеев. «Рискованными регионами также являются Урал и Дальний Восток — в последнем в этом году уже были отмечены две вспышки: на Сахалине и на Камчатке», — добавляет эксперт.

В октябре на Сахалине был выявлен очаг высокопатогенного гриппа птиц в ЛПХ. На Камчатке режим ЧС регионального характера был введен из-за вспышки гриппа птиц на единственной в крае птицефабрике «Пионерское», где содержалось около 200 тыс. кур.


При этом, подчеркивает глава , в России ситуация не хуже, а возможно, даже лучше, чем в других регионах мира — как по числу вспышек заболевания, так и количеству потерянного поголовья. «Это объясняется, прежде всего, ужесточением мер санитарно-ветеринарного контроля и биобезопасности со стороны как Россельхознадзора, так и местных ветеринарных служб, а также повышенной ответственностью самих птицеводов», — уточняет он.

Прогнозировать развитие ситуации с распространением заболевания на ближайшие полгода эксперт затрудняется, поскольку она зависит от огромного количества факторов. Интенсивность вирусной нагрузки на дикую птицу меняется из года в год, и она непредсказуема. «В любом случае, можно утверждать, что риски значительных потерь от вспышек гриппа птиц в России сведены к минимуму с учетом богатого опыта борьбы с этим заболеванием начиная с 2004—2005 годов. В последние годы сделан серьезный прогресс в повышении биобезопасности предприятий», — подчеркивает Давлеев.

Он добавляет, что в течение последних нескольких лет в мировом птицеводстве, в том числе в России, активно обсуждается необходимость прививки от высокопатогенного гриппа птиц. «Однозначного мнения по этому вопросу в мировом птицеводческом сообществе сейчас не существует, поскольку превентивная вакцинация от одного штамма вируса порой открывает ворота для других штаммов, и идентифицировать угрозу на фоне антител к привитому вирусу порой бывает очень сложно и уже, к сожалению, поздно», — рассказывает эксперт. Поэтому российские птицеводы совместно с учеными и Россельхознадзором очень взвешенно подходят к обсуждению данной темы, при этом продолжая развивать научные разработки новых вакцин и создания достаточного количества их резервов для необходимых случаев применения.

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