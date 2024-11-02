Экспорт мяса птицы вырос на 12%

Одна из причин увеличения экспорта — ослабление рубля Д. Абрамов

За девять месяцев 2024 года поставки российского мяса птицы за рубеж составили около 290 тыс. т, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе. По данным информационно-аналитического агентства Emeat на начало октября, вывоз мяса птицы за год вырос на 11%, до 296 тыс. т.



В топ-3 импортеров входят Китай, Саудовская Аравия и Казахстан, уточняет «Агроэкспорт». По данным Национальной мясной ассоциации (НМА), Россия за девять месяцев текущего года увеличила поставки продукции мясного птицеводства во Вьетнам на 23%, в Конго — в два раза, в Туркмению — в шесть раз.



Глава НМА Сергей Ющин рассказал «Агроинвестору», что одна из причин увеличения экспорта — ослабление рубля. Но более важным является тот факт, что наши экспортеры укрепляют свои позиции на тех рынках, где уже представлены. Так, в странах Персидского залива, например Саудовской Аравии, российскими предприятиями проделана огромная работа по продвижению халяльной продукции. Кроме того, наши экспортеры создали в этом регионе свои подразделения для максимально эффективной работы, знает эксперт.



Он добавляет, что, активное участие российских экспортеров в бизнес-миссиях организуют Российский экспортный центр - организация, созданная правительством для продвижения несырьевых товаров на международные рынки, и подведомственный Минсельхозу «Агроэкспорт». Роль государственных институтов — Минсельхоза, Россельхознадзора, а также профильных бюджетных учреждений в развитии экспорта очень велика, подчеркивает Юшин. «Работа на внешних рынках могла бы быть еще более интересной, если бы не немного сложная конъюнктура на китайском рынке, где в течение большей части года цены на все виды мяса были очень низкие», — говорит он.



Важным фактором является и то, что, несмотря на значительные ограничения в проведении трансграничных платежей, компании находят возможности и инструменты для того, чтобы взаиморасчеты за поставленную продукцию осуществлялись. «Сложности с платежами также являются фактором, который сегодня тормозит наши возможности поставок на рынки, где пока вопросы платежей не решены», — обращает внимание Юшин. Он добавляет, что комиссии за проведение платежей сегодня столь высоки, что существенно снижают конкурентоспособность российской аграрной продукции. «Если бы мы платили ту же самую комиссию, как наши конкуренты, думаю, уже в этом году наши поставки могли бы увеличиться еще на 20%», — оценивает глава НМА.



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