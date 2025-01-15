Птицефабрика «Советская агрофирма» увеличила производство яйца на 12%

В ближайшие два года компания вложит около 2,4 млрд рублей в дальнейшее развитие Pixabay

Птицефабрика «Советская агрофирма», одна из крупнейших в Кировской области, в 2024 году увеличила объем производства товарного яйца на 12% по сравнению с 2023-м, до 297 млн штук. Показатель стал рекордным в истории предприятия, говорится в сообщении компании. Ранее она прогнозировала, что по итогам года выйдет на показатель около 290 млн яиц.



Увеличение производства связано с завершением модернизации и запуском в эксплуатацию одного из корпусов осенью 2023 года, пояснил гендиректор «Советской агрофирмы» Борис Евдокимов. «В начале прошлого года мы вышли на плановые суточные показатели и к концу года даже превысили собственные производственные планы», — добавил он. Также стабильному увеличению производства способствовали строгие правила биобезопасности, корректировка производственной программы и сбалансированная программа кормления птицы.



«Советская агрофирма» планирует продолжать реализацию программы развития. В 2025 году она введет в эксплуатацию корпуса для ремонтного стада и новый промышленный птичник. Строительство этих объектов началось в прошлом году. Кроме того, в 2025—2026 годах предприятие планирует возведение еще двух корпусов для содержания кур-несушек и комбикормового завода. Общий объем инвестиций за два года, оценочно, составит 2,3-2,4 млрд руб. Как ранее писал «Агроинвестор», благодаря модернизации к 2027 году птицефабрика намерена увеличить производственные мощности на 40%, до 400 млн яиц в год.



«Советская агрофирма» — птицефабрика яичного направления, расположена в Советском районе Кировской области, ведет деятельность с 2001 года. Продукция поставляется в розничные сети Кировской области, а также еще примерно в 20 регионов. Поголовье птицы превышает 1 млн голов.



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