Производство индейки по итогам года увеличилось на 3%

Потребление индейки ежегодно повышается Д. Абрамов

Производство индейки по итогам 2024 года увеличится на 3%, оценил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов в декабре на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2024». Эксперт напомнил, что отрасль растет уже около 15 лет. «И по факту, с нуля мы доросли до производства в 422 тыс. т в 2023 году в убойном весе и прогнозируем, что по итогам 2024-го позитивная динамика также продолжится и составит по году около 3%, а производство достигнет 435 тыс. т», — уточнил он. На 2025 год у НАПИ прогноз производства тоже позитивный — 465 тыс. т в убойном весе.



Увеличение объемов выпуска произойдет за счет ввода новых мощностей, который состоится уже в ближайшее время, уточнил эксперт. Также рост производства как в 2025 году, так и в ближайшей перспективе, будет обеспечен за счет генетики. Вельматов добавил, что мы прирастаем в производстве на 1% ежегодно только за счет реализации генетического потенциала. «У нас есть две мировые генетические компании — Aviagen и Hendrix. Они занимают 99,9% рынка России. Есть еще российский кросс Виктория, который используется для выращивания индейки в личных подсобных хозяйствах», — рассказал Вельматов. Он уточнил, что производство индейки в личных подсобных хозяйствах не падает. Более того, сейчас многие фермеры активно смотрят на это направление, понимая, что у нас большой на индейку, и он не удовлетворен индустриальными производителями.



Будет увеличиваться и производство своего инкубационного яйца. «Раньше мы его не производили совершенно. По итогам 2023 года мы выпустили 28 млн инкубационных яиц, это 55% от общей потребности, в 2024 году должны произвести до 35 млн яиц — 65% необходимого объема», — привел данные Вельматов. Он уточнил, что инвестиционные проекты по производству инкубационного яйца, которые уже реализованы, сейчас выходят на проектную мощность, более того, заложены новые проекты, обсуждается строительство новых репродукторов второго порядка, которые позволят в перспективе достичь самообеспеченности по инкубационному яйцу до 95%. Однако, подчеркнул Вельматов, многое будет зависеть от экономической ситуации.



Также становится больше потребление индейки. Если в 2006 году в России потребляли в среднем 400-500 г индейки на человека в год, то в 2023-м показатель составлял уже около 2,8 кг — это в два раза больше, чем потребление баранины. То есть, средний ежегодный прирост потребления, по подсчетам НАПИ, составил за упомянутый период 14%. Происходит это за счет увеличения числа покупателей. Сейчас 55% семей покупают индейку хотя бы раз в год.



«Производство растет не так быстро — мы не успеваем за увеличением потребления. И, наверное, отчасти спрос остается неудовлетворенным», — отметил Вельматов. Он добавил, что российские индейководы, в первую очередь, стараются обеспечить потребность покупателей в индейке в виде сырого мяса, и спрос отчасти не удовлетворен за счет небольшой представленности данного вида мяса в продукции глубокой переработки — колбасах, ветчинах.



В числе факторов, влияющих на увеличение потребления эксперт называет повышение покупательной способности, высокую пищевую и экологическую ценность мяса индейки, культурологический аспект — индейка подходит под любую культуру потребления, в том числе, халяль и кошер, а также рост численности населения. В планах Ассоциации — достичь уровня среднедушевого потребления индейки в 5 кг на человека в год. «Именно такой показатель распространен в Европе. Мы планируем прийти к нему за счет реализации разных программ, в том числе, маркетинговых», — поделился Вельматов.



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