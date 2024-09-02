«Дамате» выиграла торги по покупке мощностей комплекса «Донстар»

По итогам 2023 года «Дамате» произвела 13,8 тысячи тонн утки в убойном весе «Дамате»

Группа компаний «Дамате» сообщила, что выиграла торги по приобретению имущества производственно-технологического комплекса «Донстар» в Ростовской области, используемого для производства, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. В результате торгов в собственность агрохолдинга перешел крупнейший в России комплекс по производству мяса утки. Согласно протоколу торгов, цена предложения превысила 1,28 млрд руб. В ближайшее время компания планирует завершить все юридические процедуры по оформлению торгов.



«Дамате» вошла в бизнес по производству мяса утки в мае 2020 года после подписания договора об уступке прав требований с Россельхозбанком по обязательствам компании «Донстар». Ее кредитором стало ООО «Новые утиные фермы», учрежденное «Дамате» в Ростове-на-Дону в конце марта 2020-го. «Дамате» взяла в аренду имущественный комплекс «Донстар» и приступила к возобновлению производства.



По словам заместителя гендиректора по экономике и финансам «Дамате» Станислава Варича, за несколько лет, пока шел процесс конкурсного производства, компания перезапустила все объекты комплекса от инкубации до переработки и обеспечила стабильный выпуск продукции из мяса утки. Компания сформировала собственное родительское стадо, запустила новый бренд утки «Озёрка» и стала развивать экспорт продукции, в том числе в начале этого года она первой в России начал поставки мяса утки в Китай.







По итогам 2023 года «Дамате» произвела 13,8 тыс. т утки в убойном весе, заняв 45% рынка мяса этого вида в стране. За первое полугодие 2024-го было выпущено 8,2 тыс. т в убойном весе — на 19% больше, чем за аналогичный период 2023-го. «Приобретение в собственность имущественного комплекса позволит нам развивать актив уже в качестве полноправного хозяина. Уверены, что это положительно отразится на дальнейшей работе предприятия», — приводятся слова Варича в пресс-релизе «Дамате».



«Донстар» - некогда крупнейший в стране производитель мяса утки, проект Вадима Ванеева, основателя обанкротившегося холдинга «Евродон» (бывший лидер рынка индейки). Мощности последнего ранее также перешли к «Дамате»: группа приобрела их за 2,5 млрд руб. в середине июля, писал «Агроинвестор». Ранее компания также арендовала мощности и восстановила производство индейки на комплексе.



«Дамате» - крупнейший в России производитель индейки (237 тыс. т в убойном весе по итогам 2023 года) и утки, также компания занимается растениеводством (земельный банк — свыше 100 тыс. га), овцеводством, развивает молочное животноводство и генетические проекты. Предприятия группы расположены в Пензенской, Тюменской, Ростовской областях, в Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесской Республике и в Санкт-Петербурге.



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