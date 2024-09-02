разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Дамате» выиграла торги по покупке мощностей комплекса «Донстар»

Цена предложения превысила 1,28 млрд рублей

| Агроинвестор |

По итогам 2023 года «Дамате» произвела 13,8 тысячи тонн утки в убойном весе
По итогам 2023 года «Дамате» произвела 13,8 тысячи тонн утки в убойном весе

Группа компаний «» сообщила, что выиграла торги по приобретению имущества производственно-технологического комплекса «» в Ростовской области, используемого для производства, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. В результате торгов в собственность агрохолдинга перешел крупнейший в России комплекс по производству мяса утки. Согласно протоколу торгов, цена предложения превысила 1,28 млрд руб. В ближайшее время компания планирует завершить все юридические процедуры по оформлению торгов.

«» вошла в бизнес по производству мяса утки в мае 2020 года после подписания договора об уступке прав требований с по обязательствам компании «». Ее кредитором стало ООО «Новые утиные фермы», учрежденное «» в Ростове-на-Дону в конце марта 2020-го. «» взяла в аренду имущественный комплекс «» и приступила к возобновлению производства.

По словам заместителя гендиректора по экономике и финансам «» Станислава Варича, за несколько лет, пока шел процесс конкурсного производства, компания перезапустила все объекты комплекса от инкубации до переработки и обеспечила стабильный выпуск продукции из мяса утки. Компания сформировала собственное родительское стадо, запустила новый бренд утки «Озёрка» и стала развивать экспорт продукции, в том числе в начале этого года она первой в России начал поставки мяса утки в Китай.


По итогам 2023 года «» произвела 13,8 тыс. т утки в убойном весе, заняв 45% рынка мяса этого вида в стране. За первое полугодие 2024-го было выпущено 8,2 тыс. т в убойном весе — на 19% больше, чем за аналогичный период 2023-го. «Приобретение в собственность имущественного комплекса позволит нам развивать актив уже в качестве полноправного хозяина. Уверены, что это положительно отразится на дальнейшей работе предприятия», — приводятся слова Варича в пресс-релизе «».

«» - некогда крупнейший в стране производитель мяса утки, проект Вадима Ванеева, основателя обанкротившегося холдинга «» (бывший лидер рынка индейки). Мощности последнего ранее также перешли к «»: группа приобрела их за 2,5 млрд руб. в середине июля, писал «». Ранее компания также арендовала мощности и восстановила производство индейки на комплексе.

«» - крупнейший в России производитель индейки (237 тыс. т в убойном весе по итогам 2023 года) и утки, также компания занимается растениеводством (земельный банк — свыше 100 тыс. га), овцеводством, развивает молочное животноводство и генетические проекты. Предприятия группы расположены в Пензенской, Тюменской, Ростовской областях, в Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесской Республике и в Санкт-Петербурге.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №07, июль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2024
Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

«Агроинвестор»

Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет
Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

«Агроинвестор»

Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024
Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства

«Агротехника и технологии»

Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства