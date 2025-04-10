Затраты на производство яйца существенно выросли flickr.com

«Таврос» планирует увеличить производство яйца почти до 2 млрд штук, об этом рассказал руководитель дивизиона «Яйцо» группы компаний Андрей Козлитин на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». «В 2023 году мы стали лидерами по производству столового яйца, выпустив порядка 1,8 млрд штук, — отметил он. — В 2024-м из-за перезапуска “Башкирской” птицефабрики заняли третье место с показателем 1,41 млрд шт., но уже в 2025-м планируем выйти на 1,95 млрд яиц и снова вернем лидирующие позиции».



Сейчас группа компаний управляет четырьмя птицефабриками, где реализует крупные инвестиционные программы по реконструкции оборудования. «Также уже запущены проекты по строительству двух новых современных комплексов, соответствующих всем нормам биобезопасности и производства в Нижегородской и Ленинградских областях. На данный момент подбираем участки», — уточнил Козлитин. Инвестиции в проект в Нижегородской области составят около 28 млрд руб., в Ленинградской — области 7 млрд руб.



Расширение производства станет возможным благодаря тому, что компания делает ставку на автоматизацию, цифровизацию и внедрение передовых научных разработок. «Таврос» активно инвестирует в генетические исследования и сотрудничает с профильными НИИ. Недавно в Уфе открылся геномный центр, где группа компаний выступает как индустриальный партнер. «Большой блок исследований запланирован на наших производственных площадках. Мы совместно с научными партнерами инициировали генетическую работу по изучению процесса искусственной линьки, который позволит биологам понять, на чем основывается восстановление яйценоскости кур, а нам даст подсказку, где и как максимально эффективно проводить этот процесс для сокращения сроков его проведения и повышение выживаемости птицы», — поделился Козлитин.



Еще одно направление — изучение генов и генетических процессов, влияющих на пол цыплят. Его «Таврос» развивает в партнерстве с Российской академией наук. Данная технология на горизонте нескольких лет позволит компании при выводе смещать баланс птенцов в сторону курочек, таким образом экономя значительные средства, пояснил руководитель.



Доля флагманского бренда «Тавроса» «Ешь хорошее» по итогам 2025 года составит 20% в общем объеме производства яйца, а к середине 2026-го компания планирует увеличить этот показатель минимум до 30%.

Козлитин отметил, что затраты на производство яйца существенно выросли. Основную долю в структуре себестоимости производства у группы компаний занимают корма: в 2024 году цены на зерно увеличились на 30%, на 20% подорожал шрот. Стоимость упаковки по итогам прошлого года увеличилась на 15%.



Еще одной серьезной проблемой для «Тавроса», как и для многих других предприятий АПК, является кадровый дефицит. «Мы испытываем нехватку ветеринаров, вакцинаторов, операторов птицеводства и рабочих яйцескладов, — признал Козлитин. — В 2024 году мы провели индексацию зарплат на 15%, а по некоторым позициям — до 40%. На второй квартал 2025-го запланировали дополнительное повышение зарплат в среднем на 9,5%». Однако полностью проблема кадров не решилась. Средний возраст сотрудников на птицефабриках компании — 45-50 лет, а молодежь не рассматривает регионы присутствия компании для жизни на селе. Особенно остро вопрос стоит при запуске новых проектов, где требуется высококвалифицированный персонал. «Спасает максимальная автоматизация — технологии позволяют частично компенсировать нехватку кадров», — добавил руководитель.



Прошлый год характеризовался дефицитом яйца на внутреннем рынке, поэтому экспорта не было, напомнил Козлитин. Но сейчас ситуация стабилизировалась, и компания рассматривает экспорт как одно из приоритетных направлении развития. «Сейчас на рынке даже наблюдается некоторый профицит яйца, поэтому мы прорабатываем выход на внешние рынки — как с яйцом, так с продуктами его переработки», — сообщил Козлитин.



Также он заверил, что дефицита яйца к Пасхе не ожидается: в первой декаде апреля розничные цены на категорию С1 складывались на уровне 6,5 руб./шт. «Дефицит был, он создавался на протяжении трех-четырех лет за счет того, что многие птицефабрики пострадали из-за гриппа птиц. Сейчас они восстановились, поэтому яйцо есть», — добавил Козлитин.



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