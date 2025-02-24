Набор продуктов для приготовления блинов за год стал незначительно дороже

Стоимость топпингов для блинов выросла более существенно М. Стулов

Стоимость базового набора продуктов для приготовления традиционных блинов (12 штук) в крупных торговых сетях, входящих в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), за год выросла на 2,1% и составила 60,2 руб. Ассоциация сделала расчет, исходя из средней стоимости самых доступных продуктов «первой цены»: трех яиц, 240 мл молока, 150 г муки, 56 мл растительного масла, 40 г сахара и 5 г соли. По данным Росстата, средняя стоимость аналогичного набора ингредиентов во всех форматах торговли в целом по стране составляет 76,6 руб. — на 21,4% больше, чем в федеральной сетевой рознице, и на 2,7% дороже, чем годом ранее, сравнила АКОРТ.



Темпы роста цен на базовые ингредиенты для приготовления блинов в крупной сетевой рознице оказались значительно ниже инфляции, подчеркивает АКОРТ. Так, цены на яйца категорий С1/С2 в сетевых магазинах за год снизились на 10,8%, до 96,3 руб. за десяток, что частично компенсировало повышение стоимости других необходимых продуктов и в целом обеспечило стабильность затрат на приготовление блинов.



«Торговые сети на постоянной основе обеспечивают максимально низкие цены на социально значимые продовольственные товары, к которым относятся продукты для приготовления блинов, а также дополнительно поддерживают потребителей в преддверии Масленичной недели», — отмечает председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. По его словам, яйца «первой цены» и сахар продаются в сетях — членах АКОРТ с нулевой наценкой, растительное масло — по цене ниже закупочной стоимости.



Ассоциация «Руспродсоюз» ранее оценила, что средняя стоимость приготовления порции блинов на четырех человек за год выросла на 14,2%, до 121 руб. В 2024-м она увеличилась на 19,7%, до 106 руб. За основу был взят рецепт блинов, куда входят 130 г пшеничной муки, 300 мл молока, три яйца, 30 г сахара и 40 г сливочного масла. При этом ассоциация отмечала, что традиционные топпинги — сметана и мед — за прошедший год подорожали на 20,8% и на 5,7% соответственно.



Стоимость продуктов для 12 блинов с начинками — сметана, мед, красная рыба, красная икра (по 30 г каждого) — за год выросла на 35,6%, до 480 руб., оценил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, пишет РИА «Новости». Основные продукты, необходимые для приготовления блинов, подорожали незначительно, со 117,5 руб. до 136,6 руб., в отличие от начинок. Так, больше всего — в полтора раза — выросла цена на лососевую икру. «Стоимость других начинок для блинов также увеличилась, но менее существенно: сметаны — на 20,5%, рыбы лососевых пород — на 15%, меда — на 8,4%», — сравнил он.



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