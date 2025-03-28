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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

«Донская индейка» запустила в техническом режиме племрепродуктор родительского стада

Мощность первой площадки — 6 млн инкубационных яиц в год

| Агроинвестор |

Первое инкубационное яйцо ожидается в ноябре
Первое инкубационное яйцо ожидается в ноябре

«Донская индейка» запустила в Воронежской области племрепродуктор второго порядка родительского стада индейки. Производственная мощность предприятия составит до 6 млн яиц в год, сообщил . Реализация проекта предусматривает полный цикл, включающий производство комбикорма, племрепродуктор с родительским стадом индейки и инкубаторий. В рамках технического старта запущена первая площадка мощностью 2 млн яиц в год. Первое инкубационное яйцо ожидается в ноябре 2025 года. 

О начале строительства племрепродуктора «» писал в июле прошлого года. Тогда сообщалось, что проект станет завершающим в общем цикле производства птенца: от инкубации до выращивания родительского стада. Выход репродуктора на проектную мощность был запланирован на февраль 2026 года. Объем инвестиций в проект оценивался на уровне 3 млрд руб.

Компания поэтапно реализует в Воронежской области индейководческие проекты, направленные на импортозамещение. Так, на территории Каширского района построен инкубаторий на 5,1 млн яиц в год. Предприятие экспортирует птенца индейки в страны Ближнего Зарубежья, Беларусь и готово наращивать объемы реализации, расширять географию поставок. Создание производства для получения инкубационного яйца позволит в дальнейшем сделать его ядром промышленного кластера по производству мяса индейки в регионе, сообщал Центр компетенций Воронежской области.

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов ранее говорил «», что главной проблемой, сдерживающей дальнейшее развитие индейководства, остается недостаточная племенная база. Продуктивных и конкурентоспособных отечественных кроссов промышленной индейки в России не осталось, поэтому племенной материал приходится закупать за рубежом, только частично локализуя производство инкубационного яйца на нескольких племрепродукторах.

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