«Донская индейка» запустила в техническом режиме племрепродуктор родительского стада

Первое инкубационное яйцо ожидается в ноябре М. Стулов

«Донская индейка» запустила в Воронежской области племрепродуктор второго порядка родительского стада индейки. Производственная мощность предприятия составит до 6 млн яиц в год, сообщил Минсельхоз. Реализация проекта предусматривает полный цикл, включающий производство комбикорма, племрепродуктор с родительским стадом индейки и инкубаторий. В рамках технического старта запущена первая площадка мощностью 2 млн яиц в год. Первое инкубационное яйцо ожидается в ноябре 2025 года.



О начале строительства племрепродуктора «Агроинвестор» писал в июле прошлого года. Тогда сообщалось, что проект станет завершающим в общем цикле производства птенца: от инкубации до выращивания родительского стада. Выход репродуктора на проектную мощность был запланирован на февраль 2026 года. Объем инвестиций в проект оценивался на уровне 3 млрд руб.



Компания поэтапно реализует в Воронежской области индейководческие проекты, направленные на импортозамещение. Так, на территории Каширского района построен инкубаторий на 5,1 млн яиц в год. Предприятие экспортирует птенца индейки в страны Ближнего Зарубежья, Беларусь и готово наращивать объемы реализации, расширять географию поставок. Создание производства для получения инкубационного яйца позволит в дальнейшем сделать его ядром промышленного кластера по производству мяса индейки в регионе, сообщал Центр компетенций Воронежской области.



Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов ранее говорил «Агроинвестору», что главной проблемой, сдерживающей дальнейшее развитие индейководства, остается недостаточная племенная база. Продуктивных и конкурентоспособных отечественных кроссов промышленной индейки в России не осталось, поэтому племенной материал приходится закупать за рубежом, только частично локализуя производство инкубационного яйца на нескольких племрепродукторах.



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