Себестоимость производства индейки в этом году вырастет на 8-10%

Факторы изменения себестоимости будут иметь разное влияние на компании с разным масштабом бизнеса М. Стулов

В 2025 году себестоимость производства индейки вырастет на 8-10%. Об этом «Агроинвестору» сообщил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. По его словам, структура затрат на производство индейки, как и у всех птицеводов, состоит из кормов, инкубационного яйца, ветпрепаратов и биозащиты, также это оплата энергоресурсов, зарплаты работников, упаковка, логистика и др.



Ранее Вельматов отмечал, что главной проблемой, сдерживающей дальнейшее развитие индейководства, остается недостаточная племенная база. Продуктивных и конкурентоспособных отечественных кроссов промышленной индейки в России не осталось, поэтому племенной материал приходится закупать за рубежом, только частично локализуя производство инкубационного яйца на нескольких племрепродукторах.



По данным НАПИ, недопоставки импортного инкубационного яйца (ввоз упал с 23 млн до 17,5 млн штук) стали основным сдерживающим фактором для производства в 2024 году и роста себестоимости из-за удорожания племенного материала по причине резкого сокращения предложения в мире, вызванного непрекращающимися с 2022 года вспышками гриппа птиц в главных центрах промышленного индейководства Европы и Северной Америки. Внутреннее производство инкубационных яиц в прошлом году достигло 34,5 млн штук, уровень самообеспеченности увеличился с 55% до 66%. Несмотря на объективные сложности и вызовы, в НАПИ уверены, что при должном уровне господдержки цели по выходу годового производства индейки в России на уровень 650-700 тыс. т могут быть выполнены в течение ближайших пяти лет.



Ранее о росте себестоимости в этом году предупреждали свиноводы. Так, по прогнозу Национального союза свиноводов, среднегодовая производственная себестоимость (без амортизации и финансовых расходов) свинины в 2025 году составит 95 руб./кг живого веса, что на 8% больше, чем в 2024-м, когда она составила 88 руб./кг, и на 26,7% выше, чем в 2023-м (около 75 руб./кг). Рост обусловлен прежде всего удорожанием зерна. Кроме того, в 2025 году проценты по старым инвесткредитам оценочно выросли минимум в два раза — с 4 руб./кг до 8 руб./кг, а новые условия инвестирования в 2025 году и следующие два-три года делают проекты практически неокупаемыми за восемь-десять лет.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев накануне говорил «Агроинвестору», что факторы изменения себестоимости будут иметь разное влияние на компании с разным масштабом бизнеса. Так, вертикально-интегрированные агрохолдинги обладают гораздо большим запасом прочности за счет управления всей производственной цепочкой, а средний и малый бизнес более чувствителен к изменениям. Впрочем, Россия давно обеспечивает себя основными видами мяса, поэтому возможные изменения в себестоимости не окажут критического влияния, и коррекция отпускных цен на несколько процентов пропорционально росту издержек в контексте общей продуктовой инфляции вряд ли скажется на динамике спроса.



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