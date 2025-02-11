Доля пяти крупнейших производителей индейки достигла почти 85%

Лидерство по объему производства индейки продолжает удерживать ГК «Дамате» ГК «Дамате»

Производство мяса индейки в 2024 году увеличилось на 3,8%, до 438 тыс. т (здесь и далее — в убойном весе), сообщили Национальная ассоциация производителей индейки (НАПИ) и консалтинговое агентство Agrifood Strategies. При этом темп роста в отрасли индейководства был почти вдвое выше, чем в среднем по птицеводству, составивший, по данным Национального союза птицеводов, 2,1%. Доля индейки в общем объеме производства мяса птицы в России в прошлом году достигла 8%.



Доля пяти крупнейших производителей мяса индейки в общем объеме выпуска достигла почти 85% против 83,5% по итогам 2023 года. Доля личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств в индейководстве в 2024 году сокращалась и составила чуть больше 6% (27,35 тыс. т), что на 1% меньше, чем в бройлерном птицеводстве. Основными причинами снижения производства остаются ограниченная доступность инкубационного яйца для частных ферм и слабые возможности реализации продукции вследствие развития сетевой торговли, требующей больших объемов поставок.



Лидерство по объему производства продолжает удерживать ГК «Дамате», выпустившая 241,5 тыс. т индейки против 238 тыс. т годом ранее. Однако доля рынка компании уменьшилась с 56,5% до 55%. Ранее она сообщала, что рост производства обусловлен планомерной реализацией инвестиционных проектов в Пензенской, Ростовской, Тюменской областях и выходу предприятий на плановые производственные мощности. Так, в Пензенской области в 2024 году компания ввела в эксплуатацию первый из двух птицеводческих блоков на 64 птичника подращивания и откорма индейки. Сдача второй очереди птицеводческих блоков в августе 2025 года позволит увеличить производство на 22,6 тыс. т в год. В Ростовской области «Дамате» в прошлом году запустила 40 птичников коммерческого стада, на треть увеличила производительность линий вакуумной упаковки на заводе по переработке индейки, модернизировала комбикормовый завод и автоматизировала управление технологическими процессами на предприятии.



Второе место в рейтинге крупнейших производителей индейки, как и годом ранее, заняла группа «Черкизово». Она выпустила почти 65,9 тыс. т, улучшив показатель 2023 года на 8,9 тыс. т. Доля рынка компании выросла с 13,5% до 15%. На третьем месте осталась «Союзпромптица», которая производит индейку на бывшем комплексе им. М. Гафури в Башкирии. Объем ее выпуска увеличился с 26,2 тыс. т до более чем 30 тыс. т, а доля рынка — с 6% до 7%. На четвертой позиции, как и в прошлом рейтинге, ГК «Руском», которая снизила производство с 20,9 тыс. т до 20,2 тыс. т, однако незначительно — с 4,9% до 5% — нарастила долю рынка. Замыкает топ-5, как и годом ранее, «Агро-Плюс» с 10,9 тыс. т индейки — на 0,1 тыс. т меньше, чем по итогам 2023 года. Доля рынка компании уменьшилась с 2,55% до 2%.



По словам исполнительного директора НАПИ Анатолия Вельматова, главной проблемой, сдерживающей дальнейшее развитие индейководства, остается недостаточная племенная база отрасли. Продуктивных и конкурентоспособных отечественных кроссов промышленной индейки в России не осталось, поэтому племенной материал приходится закупать за рубежом, только частично локализуя производство инкубационного яйца на нескольких племрепродукторах. По данным НАПИ недопоставки импортного инкубационного яйца (ввоз упал с 23 млн до 17,5 млн штук) стали основным сдерживающим фактором для производства индейки в 2024 году и роста ее себестоимости в результате удорожания племенного материала из-за резкого сокращения предложения в мире, вызванного непрекращающимися с 2022 года вспышками гриппа птиц в главных центрах промышленного индейководства Европы и Северной Америки. Внутреннее производство инкубационных яиц в прошлом году достигло 34,5 млн штук, уровень самообеспеченности увеличился с 55% до 66%. Несмотря на объективные сложности и вызовы, в НАПИ уверены, что при должном уровне господдержки цели по выходу годового производства индейки в России на уровень 650-700 тыс. т могут быть выполнены в течение ближайших пяти лет.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

