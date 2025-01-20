Птицефабрика «Улыбино» начала экспорт утки в Китай

Полная производственная мощность предприятия — 18 тысяч тонн утки в год «Улыбино»

Новосибирская птицефабрика «Улыбино» в конце прошлого года отгрузила первую партию субпродуктов утки объемом 26 т в Китай, сейчас для отгрузки туда готовится вторая партия, пишет портал Infopro54 со ссылкой на коммерческого директора птицефабрики Дмитрия Тарасенко. По его словам, спрос иностранных потребителей значительно превышает предложение.



Сейчас предприятие работает со странами Единого таможенного союза. «Есть конкретные договоренности с представителями компаний ближнего зарубежья, включая Узбекистан и Таджикистан. Ведем переговоры с представителями других стран азиатского рынка, и к следующему году планируем наладить поставки и туда», — делится Тарасенко. При этом он подчеркнул, что в первую очередь «Улыбино» ориентируется на внутренний рынок, обеспечивая потребности региона.



Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко ранее говорил, что птицефабрика «Улыбино» должна выйти на полную производственную мощность — 18 тыс. т мяса утки в год — в 2024 году. В 2023-м компания произвела 12,5 тыс. т продукции. При этом глава регионального агроведомства отмечал, что после выхода предприятия на полную мощность в области сформируется избыток мяса утки и его можно будет поставлять на экспорт.



В январе прошлого года первой из российских компаний утку в Китай отправила группа «Дамате» - крупнейший в стране производитель этого вида мяса, а также лидер рынка индейки. За девять месяцев прошлого года компания отгрузила в КНР более 300 т утки в убойном весе, что на тот момент составляло 100% от всего объема российских поставок этой продукции. В сентябре прошлого года «Дамате» сообщала, что первой в России получила право экспорта продукции из мяса утки в Гонконг.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев ранее рассказывал «Агроинвестору», что в Китай и Гонконг экспортируются непопулярные в других странах утиные шеи, лапы и крылья, причем их цена там в два-три раза выше цен на другие части тушки. При этом филе грудки утки в Китае стоит примерно как аналогичная часть бройлера, поскольку оно в стране не так востребовано. По мнению Давлеева, росту поставок утки из России может способствовать только увеличение промышленного производства этого мяса, которое, по разным оценкам, сейчас составляет 40-45 тыс. т в год.



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