«Дамате» первой в России получила право экспорта мяса утки в Гонконг

Выход на рынок Гонконга не окажет на отрасль существенного влияния ввиду относительно небольших объемов производства и потребления «Дамате»

Группа «Дамате» первой в России получила право экспорта продукции из мяса утки в Гонконг. Сейчас компания финализирует ассортимент и ведет переговоры с гонконгскими компаниями. Приступить к отгрузкам в ближайшее время позволяют имеющийся у группы опыт поставок в Гонконг мяса индейки, а также репутация производителя качественной продукции и надежного партнера, сообщает компания.



«Для получения экспортного разрешения по утке специалисты “Дамате” провели большую подготовительную работу. Вся процедура заняла порядка двух лет. Компетентное ведомство Гонконга организовало комплексный аудит систем обеспечения ветеринарной и пищевой безопасности, реализованной на предприятии “Новые утиные фермы” в Ростовской области (входит в состав “Дамате”). По его результатам получено подтверждение полному соответствию продукции национальным требованиям и согласован допуск на рынок», — говорится в сообщении компании. «С оптимизмом смотрим на открывающиеся возможности и рассчитываем занять достойное место на рынке мяса утки Гонконга», — приводятся в сообщении слова замгендиректора по маркетингу и продажам «Дамате» Дарьи Лащенко.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что производство мяса утки в России является своего рода специалитетом: на него есть свой устойчивый, но нишевой спрос как в ритейле, так и в HoReCa. «Получение разрешения на экспорт в Гонконг больше говорит не про отрасль в целом, а про уровень организации производства компании и качестве менеджмента, которые позволили получить такое право. Разрешение служит подтверждением того, что “Дамате” обладает высоким уровнем организации и управления <...>. Его получение повышает общий статус <...> компании в глазах покупателя», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев. По его словам, выход группы на рынок Гонконга с продукцией из мяса утки не окажет на отрасль существенного влияния ввиду относительно небольших объемов производства и потребления — в России менее 100 г на душу населения в год.



Оценить объемы экспорта продукции из мяса утки сложно из-за закрытой таможенной статистики, говорит президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, отгрузки такой продукции на внешние рынки сейчас, скорее всего, ведет только «Дамате» (остальных предприятий нет в соответствующем реестре), импортируют ее КНР, Ангола, страны Средней Азии и Закавказья. «Гонконг — это административная территория Китая. По большому счету, там применимы все санитарно-ветеринарные требования Китая, плюс дополнительные, но их там не так много: исторически Гонконг по мясу птицы имел куда более либерализованный режим торговли. Просто для поставок в Китай через Гонконг теперь требуется гонконгское разрешение — это чисто процедурно-административная вещь», — сказал Давлеев «Агроинвестору». Однако, добавляет он, получение права на поставки в Гонконг проходит в не менее строгом режиме, чем в КНР, и на это у разных предприятий может потребоваться до пяти лет.



В Китай и Гонконг экспортируются непопулярные в других странах утиные шеи, лапы и крылья, причем их цена там в два-три раза выше цен на другие части тушки, продолжает эксперт. При этом филе грудки утки в Китае стоит примерно как аналогичная часть бройлера, поскольку оно в стране не так востребовано, поэтому значительная часть ее экспортируется. По мнению Давлеева, способствовать росту отгрузок из России может только увеличение промышленного производства утки, которое, по разным оценкам, сейчас составляет 40-45 тыс. т. Потребность в росте объемов выпуска связана с меньшим количеством бескостного мяса в утиной тушке по сравнению с другими видами птицы.



«Дамате» — лидер по производству индейки в России, занимает первое место среди европейских компаний и входит в пятерку ведущих производителей индейки в мире. В 2023 году «Дамате» произвела 237 тыс. т мяса индейки в убойном весе. Также группа производит мясо утки и баранину, развивает молочное животноводство и генетические проекты. «Дамате» открыла экспортное направление в 2015 году. На сегодняшний день предприятия «Дамате» имеют разрешения на поставки продукции в страны Евразийского экономического союза и еще в 33 государства. В октябре 2023 года комплекс «Новые утиные фермы» в Ростовской области первым в стране получил разрешение на экспорт в Китай, а уже в январе этого года приступил к отгрузкам продукции.



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