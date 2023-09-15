Суд запретил покупателю пользоваться имуществом агрокомплекса «Утиные фермы»

Промышленные предприятия ежегодно производят около 40-45 тысяч тонн мяса утки Pixabay

Арбитражный суд Челябинской области принял решение о запрете пользоваться, распоряжаться и эксплуатировать имущество ООО «Утиные фермы» конкурсному управляющему и покупателю комплекса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел. Решение было принято по заявлению племенного конного завода «Дубровский» (ПКЗ, входит в агрохолдинг «Равис»), который оспаривает сделку купли-продажи.



«Дубровский» обратил внимание на то, что управляющий передал комплекс в пользование покупателю, не соблюдая ранее принятые судом обеспечительные меры. Компания утверждает, что на территории «Утиных ферм» в настоящее время производится наладка и запуск птицеводческого оборудования. Купля-продажа комплекса также оспаривается липецкой компанией «Куриное царство» (Липецк, входит в группу «Черкизово», управляет активами в Челябинской области). Обе компании считают, что у них было преимущественное право на приобретение «Утиных ферм» из-за наличия земельных участков, прилегающих к земле должника. Сделка же была заключена с индивидуальным предпринимателем Курбанжоном Джамоловым по цене 312,6 млн руб. «Утиные фермы» находятся в процессе конкурсного производства с февраля 2019 года и имеют задолженность перед кредиторами на сумму 1,23 млрд руб.



Простой предприятия ничего хорошего не дает, так как нет ясности, в каких условиях там консервируется оборудование, говорит исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Нужно понимать, насколько защищено оборудование и будет ли возможность в дальнейшем использовать его в работе. Прежде всего, это касается электроники. Это болевая точка любого предприятия, которое консервируется. Вопрос, как его охраняют, обслуживают, наблюдают за ним. Для исправности оборудования нужно поддерживать температурный режим, его нельзя просто оставить», — сказал эксперт «Агроинвестору».



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев отметил, что дела с производством утки в России в этом году идут хорошо. Спрос на это мясо резко увеличился, так как товар стал более доступным, покупательская способность населения выросла, дистрибуция расширилась на большее число регионов. «Текущий год для производителей утки удачный. Мы надеемся, что в 2024-м успех этого продукта на рынке будет закреплен», — сказал эксперт «Агроинвестору».



По оценке Давлеева, в России промышленные предприятия ежегодно производят около 40-45 тыс. т мяса утки. Еще около 10 тыс. т выпускают мелкие фермерские хозяйства. «В этом году прирост производства будет не очень большой — в районе 10%. Это максимум, возможно, производство даже останется на уровне прошлого года. Это объясняется серьезными проблемами с племенным материалом: родительские стада для производства инкубационного яйца, которые привозили из Европы, стали менее доступны», — объяснил эксперт. По его словам, сейчас налаживается связь с поставщиками из Юго-Восточной Азии. «Когда у нас будет достаточное количество племенного материала, рынок будет расти. Объем производства и потребления зависят исключительно от наличия племенного материала», — подчеркнул Давлеев.



Согласно данным аналитической компании BusinesStat, объем российского рынка мяса утка за три года вырос более чем в три раза. В 2020 году было продано 13,7 тыс. т данного вида мяса, в 2021 году — уже 24,5 тыс. т, а в 2022-м — 35,5 тыс. т. Аналитики BusinesStat объясняли такой значительный рост рынка тем, что сегмент мяса курицы приближается к насыщению, и потребители все больше интересуются нетрадиционными видами мяса птицы. Кроме того, в 2019 году продажи мяса утки в России сократились более чем на 40% и составили 11,5 тыс. т, поэтому текущий рост частично имеет восстановительный характер.



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