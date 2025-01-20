Экспорт мяса из России обновил рекорд

В структуре вывоза преобладает мясо птицы Ю. Эйвазова

По предварительным оценкам, в 2024 году экспорт мяса и субпродуктов из России в стоимостном выражении увеличился на 24%, до рекордных $1,7 млрд. В структуре поставок около 48% пришлось на мясо птицы, 37% — на свинину, 14% — на говядину, говорится в сообщении центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе. В том числе поставки мяса и субпродуктов птицы выросли на 17%, до $800 млн, свинины — на 42%, до более чем $610 млн, говядины — на 16%, до свыше чем $230 млн.



Крупнейшим покупателем российского мяса с 2019 года является Китай, по оценкам экспертов рынка, в 2024 году отгрузки в эту страну выросли на 14%, до $560 млн. Также в топ-3 импортеров входят Саудовская Аравия, увеличившая закупки в 1,9 раза, до почти $230 млн, и Беларусь: за 10 месяцев прошлого года Россия поставила туда мяса на $226 млн — на 10% больше, чем за тот же период 2023-го.



По оценке центра «Агроэкспорт», к 2030 году экспорт мяса может преодолеть планку в $3,6 млрд. Российские производители крайне заинтересованы в дальнейшем увеличении поставок за рубеж, так как они являются важной частью обеспечения не только финансовой устойчивости предприятий, но и улучшения рентабельности производства, отметил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, слова которого приводит «Агроэкспорт». Однако дальнейшая динамика вывоза во многом будет зависеть от развития производства и объемов господдержки, уверен он. Кроме того, необходимо вовлекать в экспортную работу все больше предприятий, что предполагает приведение производства и продукции в соответствие с требованиями внешних рынков, проработку финансовых и логистических вопросов, налаживание контактов с импортерами и т. д.



Агентство ИМИТ оценивает объем экспорта мяса птицы в 2024 году в натуральном выражении на уровне 387 тыс. т, свинины — около 254 тыс. т, говядины — 40 тыс. т. В топ-10 импортеров российского куриного мяса и субпродуктов вошли Китай, Саудовская Аравия, Казахстан, Киргизия, Вьетнам, Армения, Азербайджан, Беларусь, ОАЭ и Узбекистан. На эти страны в сумме пришлось около 94% всех внешних продаж курицы, ранее рассказывала «Агроинвестору» гендиректор ИМИТ Любовь Савкина. Основным покупателем российской индейки в прошлом году был Китай с долей 60%. Крупнейшими импортерами отечественной свинины и субпродуктов стали Беларусь и Вьетнам, на которые суммарно пришлось более 60% поставок. Основной объем говядины также идет в Китай (52%), по 10-12% пришлось на Беларусь и Саудовскую Аравию.



По предварительным данным Минсельхоза, объем производства скота и птицы на убой по итогам прошлого года составил 16,7 млн т, что является максимальным показателем в истории России и СССР. В том числе рекордным стало производство свиней и птицы на убой — 6,2 млн т и 7,1 млн т соответственно.



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