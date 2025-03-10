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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Себестоимость производства свинины в этом году может вырасти на 8%

Основная причина — удорожание зерна

| Агроинвестор |

Отсутствие роста цен хотя бы в пределах инфляции существенно ухудшит экономику отрасли
Отсутствие роста цен хотя бы в пределах инфляции существенно ухудшит экономику отрасли

По прогнозу (), среднегодовая производственная себестоимость (без амортизации и финансовых расходов) свинины в 2025 году составит 95 руб./кг живого веса, что на 8% больше, чем в 2024-м — 88 руб/кг, и на 26,7% выше, чем в 2023-м — около 75 руб/кг. Рост обусловлен прежде всего удорожанием зерна. «Цены на фуражные пшеницу и ячмень, белковые компоненты, снизившиеся в 2022 и 2023 годах из-за рекордных урожаев, начали расти в 2024 году и в 2025 году гарантировано на 40-50% превысят уровни 2023 года. В совокупности с повышением других затрат это увеличит себестоимость минимум на 20-25%», — говорится в презентации . Кроме того, в 2025 году проценты по старым инвесткредитам оценочно выросли минимум в два раза — с 4 руб./кг до 8 руб./кг), а новые условия инвестирования в 2025 году и следующие два-три года делают проекты практически неокупаемыми за восемь-десять лет.

При этом в 2024-м потребительские цены на свинину поднялись всего на 4-6%, что кратно ниже инфляции. По данным союза, сдерживание темпов роста стало возможным за счет увеличения производства. Однако отсутствие повышения цен на свинину в среднесрочной перспективе хотя бы в пределах инфляции, существенно ухудшит экономику отрасли, что сделает невозможным дальнейшие инвестиции, а это может снизить производство в среднесрочной перспективе трех-пяти лет, следует из презентации , с которой ознакомился «».

Исполнительный директор Константин Корнеев говорит, что факторы изменения себестоимости будут иметь разное влияние на компании с разным масштабом бизнеса. Так, вертикально-интегрированные агрохолдинги обладают гораздо большим запасом прочности за счет управления всей производственной цепочкой, а средний и малый бизнес более чувствителен к изменениям. «Учитывая то, что ценовую конъюнктуру формируют более крупные предприятия, подстраиваться под баланс себестоимости и цен реализации средним и небольшим компаниям будет гораздо сложнее», — говорит Корнеев. Впрочем, продолжает он, по основным видам мяса Россия уже давно является самообеспеченной, и поэтому возможные изменения в себестоимости не окажут критического влияния: состав игроков, скорее всего, не поменяется — рынок и так уже сбалансирован, а коррекция отпускных цен на несколько процентов пропорционально росту издержек в контексте общей продуктовой инфляции вряд ли скажется на динамике спроса.

По данным , начиная с 2025 года приросты производства хотя и кратно сократятся относительно прошлых лет, но будут находиться в пределах 1-2%. Этот дополнительный объем минимизирует риск перенасыщения рынка с одной стороны, а с другой — будет достаточен для удовлетворения возможного увеличения спроса. Свинина пока остается главным драйвером роста как по объемам, так и темпу прироста. 

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